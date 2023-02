Presiden Iran Raeisi Akan Mengunjungi China pada Hari Selasa

IslamTimes - Presiden Iran Ebrahim Raeisi akan melakukan kunjungan resmi ke China awal pekan depan atas undangan mitranya dari China, di tengah tekad kuat kedua negara Asia untuk meningkatkan kerja sama strategis dan bilateral di berbagai bidang.

"Atas undangan Presiden Xi Jinping, Presiden Republik Islam Iran Ebrahim Raeisi akan melakukan kunjungan kenegaraan ke China dari 14 hingga 16 Februari," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying pada hari Minggu (12/2).Selama tiga hari tinggal, Raeisi, yang memimpin delegasi tingkat tinggi, dijadwalkan untuk bertemu dan mengadakan pembicaraan multifaset dengan presiden China.Delegasi kedua belah pihak juga akan menandatangani dokumen kerja sama.Presiden juga akan menghadiri pertemuan bersama pengusaha Iran dan China serta mengunjungi ekspatriat Iran di China.Akhir tahun lalu, Duta Besar China untuk Iran Chang Hua menggambarkan China dan Iran sebagai teman lama dan mitra baru dan menyatakan keinginan negaranya untuk meningkatkan hubungan habis-habisan dengan Republik Islam.Dia mengatakan bahwa China menganggap hubungan dengan Iran dari sudut pandang strategis dan tidak akan mundur dari tekad untuk mempromosikan kemitraan yang komprehensif dan strategis dengan Iran, dengan mengatakan bahwa kedua negara telah membuka babak baru dalam hubungan mereka dengan memulai kemitraan strategis di 2016Hubungan antara Iran dan China sudah ada sejak Jalur Sutra kuno, tetapi mereka mendapatkan signifikansi strategis karena penolakan Barat untuk bekerja dengan Iran di bawah tekanan AS dan tindakannya untuk memotong sayap China dan menghentikan kebangkitan ekonomi dan politiknya. Ini secara otomatis mendorong Teheran dan Beijing menjadi semacam aliansi.Sejak Revolusi Islam 1979, bisnis Amerika telah dicegah berdagang dengan Iran, sementara mitra Eropa mereka telah menarik diri di tengah ancaman sanksi AS. Itu telah membantu perusahaan China masuk dan mengisi kekosongan.Akibatnya, Iran dan China telah menjalin kemitraan unik yang hampir tidak mungkin atau tidak mudah dilakukan dengan negara lain mana pun.China masih menjadi klien minyak terbesar Iran meskipun upaya Washington untuk menurunkan ekspor Tehran menjadi nol.Sektor kereta api Iran telah menjadi magnet bagi perusahaan rekayasa kereta api dan rolling stock dari seluruh dunia sebelum sanksi AS pada tahun 2018 memaksa mereka untuk mundur. Penarikan itu meninggalkan China dengan medan bisnis yang tidak terlalu diperebutkan.Keterlibatan dekat China dalam pembangunan infrastruktur manufaktur Iran terlihat sepenuhnya sejalan dengan inisiatif One Belt, One Road yang sangat besar.Iran dan China menandatangani perjanjian kemitraan strategis komprehensif 25 tahun yang penting pada Maret 2021 yang bertentangan dengan sanksi sepihak oleh Washington.Kesepakatan itu secara resmi mendokumentasikan Kemitraan Strategis Komprehensif China-Iran yang telah diumumkan selama kunjungan presiden China ke Tehran pada tahun 2016. Kesepakatan itu menetapkan garis besar kerja sama di bidang politik, budaya, keamanan, pertahanan, regional, dan internasional untuk 25 tahun mendatang.[IT/r]