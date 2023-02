Negosiator Iran: Barat Gagal Menggunakan Kerusuhan sebagai Penghambat dalam Pembicaraan Kebangkitan JCPOA

IslamTimes - Kepala negosiator Iran mengatakan negara-negara Barat telah gagal menggunakan kerusuhan yang didukung asing baru-baru ini di negara itu sebagai penhambat dalam pembicaraan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 antara Tehran dan kekuatan dunia, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA).

Ali Bagheri Kani mengatakan dalam sebuah wawancara dengan jaringan televisi berbahasa Arab al-Manar Lebanon bahwa Barat telah membuat “salah perhitungan” terkait perkembangan terakhir di Iran.“Mengenai perkembangan dan peristiwa di dalam Iran, [negara-negara Barat] mungkin telah membuat kesalahan perhitungan, tetapi ketika mereka menghadapi kenyataan, mereka menemukan diri mereka dengan tangan kosong dan tidak ada yang perlu dikritik di meja perundingan,” katanya.Dia menambahkan bahwa, “Tidak ada keraguan bahwa mereka merencanakan untuk menggunakan berbagai alat melawan Republik Islam... dalam negosiasi..., tetapi kami tidak melihat apa pun yang menunjukkan bahwa mereka dapat mengeksploitasi perkembangan terakhir di Iran dan tentu saja mereka tidak akan dapat melakukannya.”Di tempat lain dalam sambutannya, Bagheri Kani, yang juga menjabat sebagai wakil menteri luar negeri untuk urusan politik, menekankan bahwa negosiasi, yang bertujuan untuk menghidupkan kembali kesepakatan yang ditinggalkan AS, sedang berlangsung saat kedua belah pihak saling bertukar pesan.Negosiasi berlanjut dengan kecepatan yang berbeda dalam satu setengah tahun terakhir, tetapi berlangsung secara kohesif dan berkelanjutan, katanya menambahkan bahwa sekarang, pertukaran pesan berlanjut antara kedua belah pihak.Mengacu pada peran mediasi Qatar, Bagheri Kani mengatakan, “Kami tidak memiliki hubungan langsung dengan AS, dan wajar jika pertukaran pesan antara kami dan Amerika terjadi melalui perantara, yang kadang-kadang orang Eropa atau bukan. -Negara Eropa. Kami bertukar pesan dan itu masih ada.”Pembicaraan untuk menghidupkan kembali kesepakatan 2015 dimulai di ibu kota Austria, Wina, pada April 2021, dengan maksud untuk menghapus sanksi anti-Iran dan memeriksa keseriusan AS untuk bergabung kembali dengan JCPOA.Diskusi, bagaimanapun, terhenti sejak Agustus 2022 karena desakan Washington pada posisinya yang keras kepala untuk tidak menghapus semua sanksi yang dijatuhkan pada Teheran oleh pemerintahan AS sebelumnya.Diplomat senior lebih lanjut mengatakan bahwa salah satu garis merah dasar Republik Islam adalah masalah jaminan dimana pihak lawan mematuhi kewajibannya.“Republik Islam telah menyatakan tidak melihat hambatan untuk menyelesaikan perjanjian bahkan dalam jangka pendek, dalam kerangka yang memperhatikan garis merah dan kepentingannya,” tambahnya.Bagheri Kani lebih lanjut mengatakan bahwa sejauh ini lima putaran pembicaraan telah diadakan antara Iran dan Arab Saudi dan diskusi tersebut terus berlanjut.“Wajar jika untuk mendekatkan pandangan Teheran dan Riyadh, kedua belah pihak membutuhkan konsultasi, dialog, dan waktu.”Mengenai kemungkinan rezim Zionis menggunakan negara-negara kawasan untuk melawan Republik Islam, dia mengatakan bahwa Tel Aviv melakukan kesalahan strategis.“Plot Zionis untuk menghadapi Republik Islam bukanlah hal baru, tetapi pengalaman menunjukkan bahwa Zionis membuat kesalahan strategis. Biaya yang mereka bayarkan dalam konfrontasi dengan Republik Islam jelas lebih dari apa yang mereka pikir dapat mereka capai.”Diplomat tertinggi itu juga menekankan bahwa sumber ancaman terhadap Iran pasti akan menjadi sasaran.“Rezim Zionis tidak akan pernah menimbulkan kekhawatiran bagi Republik Islam, dan para pemimpin rezim ini tahu betul bahwa jika mereka bermimpi menyerang Iran, mereka harus yakin bahwa mereka tidak akan bangun dari mimpi itu.”Mengenai hubungan dengan Moskow dan Kiev, terutama setelah operasi Rusia di Ukraina, Bagheri Kani mengatakan bahwa Iran akan melanjutkan hubungannya dengan kedua negara.Namun, dia mencatat, Republik Islam “telah secara resmi menyatakan netral terhadap perang ini dan tidak akan membantu pihak mana pun dalam perang dan belum melakukannya sampai sekarang.”[IT/r]