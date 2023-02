Nikkei: Anggota Parlemen AS Menyiapkan Rencana untuk 'Membuat Marah' China 

IslamTimes - Komite Seleksi DPR AS untuk China sedang mendiskusikan apakah harus mengirim delegasi kongres ke Taiwan meskipun menyadari bahwa langkah seperti itu kemungkinan akan membuat marah Beijing, Nikkei melaporkan pada hari Minggu (12/2), mengutip seorang anggota parlemen Amerika.

Politisi sedang mempertimbangkan kunjungan kongres baru ke Taiwan, menurut sebuah laporanAnggota Kongres Rob Wittman (R-Virginia), yang duduk di Komite Seleksi Persaingan Strategis Antara AS dan Partai Komunis China, mengatakan kepada outlet Jepang bahwa beberapa anggota panel sedang menjajaki kemungkinan mengunjungi pulau yang memiliki pemerintahan sendiri di pertunjukan dukungan.Wittman mengakui bahwa perjalanan seperti itu akan "membuat marah orang China". Beijing menganggap pulau itu sebagai bagian yang tidak dapat dicabut dari wilayahnya.“Tapi saya pikir sangat penting bagi kami untuk melakukan itu, karena Anda harus mengirimkan sinyal bahwa kami sangat memihak Taiwan,” jelasnya.Komite tentang China, yang dibentuk sebulan lalu setelah Partai Republik mengambil alih DPR setelah pemilihan paruh waktu, berupaya menanggapi apa yang dianggap AS sebagai tantangan yang meningkat dari Beijing di berbagai bidang, termasuk keamanan nasional, perdagangan, dan ekonomi. .Berbicara dengan Nikkei, Wittman mencatat bahwa delegasi tersebut dapat mengadakan sidang lapangan di Taiwan jika perjalanan tersebut dilakukan.Pada bulan Januari, media AS melaporkan bahwa Ketua DPR yang baru Kevin McCarthy dapat mengunjungi pulau itu paling cepat musim semi ini.Kementerian Luar Negeri China memperingatkan Washington terhadap langkah-langkah tersebut, sambil mendesak “orang-orang tertentu di AS untuk dengan sungguh-sungguh mematuhi prinsip Satu China.” McCarthy menjawab dengan mengatakan, "Saya rasa China tidak dapat memberi tahu saya ke mana saya bisa pergi, kapan saja, di mana saja."Ketegangan antara AS dan China telah meningkat sejak Agustus, ketika pendahulu McCarthy, Ketua Nancy Pelosi, mengunjungi Taiwan meskipun ada keberatan dari Beijing. Langkah tersebut memberikan tekanan signifikan pada hubungan China-AS, dengan Beijing mengecam kunjungan tersebut sebagai "sangat berbahaya" dan menggambarkannya sebagai ancaman terhadap stabilitas regional.Sejak itu, beberapa delegasi kongres AS telah mengunjungi pulau itu, yang memicu kecaman dari China.Beijing menganggap Taiwan sebagai wilayah China yang berdaulat di bawah kebijakan Satu China. Pulau itu telah diperintah oleh kaum nasionalis sejak 1949, ketika mereka melarikan diri dari daratan dengan bantuan AS setelah kalah dalam Perang Saudara China dari komunis.[IT/r]