AS Menembak Jatuh 'Obyek Lintas Udara' Lain Di Wilayahnya

IslamTimes - Sebuah jet tempur F-16 AS menembak jatuh "objek udara" di atas Danau Huron di Michigan pada hari Minggu (12/2), kata Komando 'Pertahanan' Ruang Angkasa Amerika Utara [NORAD]. Ini adalah jatuhnya yang keempat dalam delapan hari dan mengikuti tuduhan dari Washington bahwa China menerbangkan balon "pengawasan" di atas wilayahnya.

Menurut NORAD, objek tersebut terbang pada ketinggian 20.000 kaki dan pertama kali ditangkap oleh radar di atas Montana saat terbang "di dekat situs DOD yang sensitif". Montana adalah rumah bagi banyak silo rudal negara itu. NORAD juga mengklaim bahwa objek tersebut merupakan ancaman bagi penerbangan sipil.Pada 4 Februari, AS menembak jatuh balon China di lepas pantai Carolina Selatan setelah melakukan perjalanan selama delapan hari melintasi AS. Pejabat Amerika kemudian dikutip mengatakan bahwa peralatan yang mampu mengumpulkan intelijen dari darat ditemukan di puing-puing balon.Beijing menolak tuduhan mata-mata dan menyatakan bahwa balon itu adalah perangkat meteorologi yang menyimpang dari jalurnya dan memasuki wilayah udara AS secara tidak sengaja. Kementerian Luar Negeri China mengatakan tuduhan itu adalah bagian dari "perang informasi" melawan negara itu.Pesawat AS menembak jatuh "objek dataran tinggi" kedua di lepas pantai utara Alaska pada hari Jumat dan yang ketiga pada hari Sabtu di atas Kanada utara.Pada hari Jumat, AS memasukkan enam entitas China ke dalam daftar hitam yang katanya terhubung dengan “program kedirgantaraan Tentara Pembebasan Rakyat [PLA] termasuk kapal udara dan balon.”[IT/r]