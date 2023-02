Ekspor Iran ke Irak Meningkat Meskipun Ada Tekanan AS

IslamTimes - Ekspor Iran ke Irak tumbuh meskipun AS menekan Baghdad untuk mengekang perdagangan antara kedua negara tetangga itu, lapor IRNA.

Kantor berita mengutip Abdol-Amir Rabihavi, penasihat bisnis Republik Islam di Irak, yang mengatakan bahwa ekspor Iran ke Irak akan mencapai 10 miliar dolar pada akhir tahun Iran saat ini di bulan Maret.Selama berbulan-bulan, AS telah membatasi akses Irak ke dolarnya sendiri, mencoba menghentikan perdagangan negara itu dengan Iran. Irak sekarang merasakan kegentingan, dengan jatuhnya nilai mata uangnya dan kemarahan publik berhembus kembali terhadap pemerintah.Kemerosotan dinar terjadi meskipun cadangan mata uang asing Irak berada pada titik tertinggi sepanjang masa sekitar $100 miliar, dipompa oleh melonjaknya harga minyak global yang telah membawa peningkatan pendapatan bagi negara kaya minyak tersebut.Tetapi mengakses uang itu adalah cerita yang berbeda.Sejak invasi AS ke Irak pada tahun 2003, cadangan mata uang asing Irak telah disimpan di Federal Reserve Amerika Serikat, memberi Amerika kontrol yang signifikan atas pasokan dolar Irak. Bank Sentral Irak meminta dolar dari Fed dan kemudian menjualnya ke bank komersial dan ditukar dengan nilai tukar resmi melalui mekanisme yang dikenal sebagai "lelang dolar."Sistem menjaga pendapatan minyak Irak di The Fed pada awalnya diberlakukan oleh resolusi Dewan Keamanan PBB setelah penggulingan Saddam Hussein Irak tahun 2003 oleh invasi pimpinan AS. Belakangan, Irak memilih untuk mempertahankan sistem untuk melindungi pendapatannya dari kemungkinan tuntutan hukum, terutama sehubungan dengan invasi Irak ke Kuwait tahun 1990-an.Di masa lalu, penjualan harian melalui lelang seringkali melebihi $250 juta per hari. Sebagian besar dolar yang dijual dalam lelang dimaksudkan untuk membeli barang-barang yang diimpor oleh perusahaan Irak.“Pasokan rata-rata dolar, yang sepenuhnya dikendalikan oleh Washington, sekarang antara 79 juta dan 84 juta dolar per hari, dan faktanya, Amerika Serikat bertanggung jawab atas penurunan tajam pasokan dolar di Irak,” kata Rabihavi. .Akibatnya, jauh lebih sedikit dolar yang digunakan untuk membeli impor juga, turun menjadi sekitar 34% dari 90%, yang mengakibatkan kenaikan tajam harga komoditas.Irak bergantung pada Iran untuk gas alam yang menghasilkan sebanyak 45 persen dari 14.000 megawatt listriknya yang dikonsumsi setiap hari. Iran mentransmisikan 1.000 megawatt lainnya secara langsung, menjadikannya sumber energi yang sangat diperlukan untuk tetangga Arabnya.Irak juga mengimpor berbagai macam barang dari Iran, termasuk makanan, produk pertanian, peralatan rumah tangga, AC, dan suku cadang mobil.AS harus berulang kali memperpanjang pengecualian sanksi selama 45, 90 atau 120 hari, untuk memungkinkan Bagdad mengimpor energi Iran, tetapi AS tidak senang dengan hubungan dekat dan perdagangan antara Bagdad dan Tehran.Di masa lalu, para pejabat di Baghdad mengatakan tidak ada pengganti yang mudah untuk impor dari Iran karena akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangun infrastruktur Irak secara memadai.Mereka mengatakan permintaan Amerika tidak mengakui kebutuhan energi Irak maupun hubungan rumit antara Baghdad dan Tehran.Kepala Kamar Dagang Gabungan Iran-Irak Yahya Al-e Es'haq mengatakan, "Dengan sanksi perbankan baru oleh Amerika Serikat, pemantauan bank dan transfer dolar di Irak telah meningkat, yang menyebabkan pembatasan.""Pasokan dolar di pasar Irak menurun dan harganya naik, yang merugikan bisnis di negara itu," tambahnya.Bahkan ketika transaksi disetujui, bank membutuhkan waktu hingga 15 hari untuk mendapatkan dana, bukan dua atau tiga hari.Tidak dapat memperoleh dolar dengan harga resmi melalui bank, para pedagang beralih ke pasar gelap untuk membeli dolar, menyebabkan harganya naik.Menurut Al-e Es’haq, beberapa money changer Irak saat ini menahan transfer uang dengan harapan kurs dinar akan naik lagi.Nilai tukar dinar Irak telah melonjak menjadi sekitar 1.750 per dolar di bursa jalan di beberapa bagian negara, dibandingkan dengan kurs resmi 1.500 dinar per dolar.Al-e Es'haq menyentuh langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Irak untuk menyeimbangkan pasar mata uang, berharap fluktuasi akan berkurang dan masalah akan teratasi.Sementara itu, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani mengecilkan devaluasi saat ini sebagai "masalah sementara perdagangan dan spekulasi." Dia menggantikan Gubernur Bank Sentral dan menerapkan langkah-langkah yang dimaksudkan untuk memastikan pasokan dolar dengan kurs resmi.Al-e Es'haq mengatakan ekspor Iran ke Irak berlanjut tanpa gangguan, dan kedua negara berharap perdagangan mereka meningkat. "Dalam beberapa hari mendatang, masalah transfer mata uang di bursa Irak akan diselesaikan."“Kedua negara memiliki hubungan persahabatan terlepas dari pemerintah yang saat ini mengelolanya. Hubungan yang kuat ini sangat penting bagi Teheran dan Bagdad,” tambah Al-e Es’haq.[IT/r]