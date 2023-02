Analis: Pemblokiran Media Barat atas Peran AS dalam Serangan Nord Stream 'Tidak Mengejutkan' 

IslamTimes - Media Barat benar-benar bungkam setelah jurnalis pemenang Hadiah Pulitzer Seymour Hersh pekan lalu mengungkapkan bahwa Angkatan Laut AS berada di balik ledakan pipa Nord Stream pada September 2022, menurut seorang analis.

Gilbert Doctorow, seorang analis urusan internasional yang berbasis di Brussels yang memegang gelar Ph.D. dalam sejarah Rusia dari Universitas Columbia, mengatakan kepada Press TV dalam sebuah wawancara pada hari Minggu (12/2) bahwa bungkam media Barat terhadap pengungkapan Hersh tidak mengejutkan karena mengikuti jejak AS.“Saya sedang duduk di Belgia, saya baru saja melihat surat kabar kami hari ini, … tidak ada sepatah kata pun tentang Seymour Hersh, tidak sepatah kata pun tentang paparannya. Tidak mengherankan juga karena, selama bertahun-tahun, surat kabar dan media Eropa telah mengambil isyarat dari Washington DC,” katanya.Hersh, mantan reporter New York Times pemenang penghargaan, menulis di blognya pada hari Rabu (8/2) bahwa penyelam Angkatan Laut AS menanam bom yang menghancurkan tiga dari empat pipa yang dibangun untuk membawa gas alam dari Rusia ke Eropa September lalu.Dalam laporannya, Hersh mengklaim bahwa pengeboman itu diperintahkan langsung oleh Presiden AS Joe Biden dan dilakukan oleh CIA dengan bantuan Angkatan Laut AS.Sementara Pentagon membantah klaim tersebut, Moskow menyerukan penyelidikan menyeluruh dan mengatakan itu harus ditanggapi dengan serius.Doctorow mengatakan apa yang ditulis Hersh di blognya kemungkinan benar, mengutip dua sumber yang tidak disebutkan namanya termasuk seorang pensiunan diplomat AS dan seorang profesor hukum di University of Illinois.“Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengonfirmasi bahwa hari ini dua sumber yang berwibawa, terhormat, dan berpengetahuan luas tentang karier Seymour Hersh, menulis kepada saya dan orang lain, [mengatakan bahwa] mereka sangat yakin akan kebenaran dan kebenaran komprehensif yang disajikan Hersh di situs webnya beberapa hari yang lalu,” katanya.Nord Stream 1, termasuk dua jalur pipa, telah menyediakan gas alam Rusia yang murah bagi Jerman dan sebagian besar Eropa Barat selama lebih dari satu dekade. Nord Stream 2, pasangan pipa kedua, telah dibangun tetapi belum beroperasi.Pada tanggal 26 September 2022, setelah ledakan dahsyat, tiga dari empat senar jaringan Nord Stream putus.Moskow sejak itu menyalahkan Barat atas kerusakan infrastruktur dan ledakan yang tidak dapat dijelaskan yang menyebabkan pecahnya.Swedia dan Denmark sama-sama menyimpulkan bahwa pipa itu diledakkan dengan sengaja, tetapi belum mengatakan siapa yang mungkin bertanggung jawab.Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pada hari Kamis bahwa postingan blog Hersh patut mendapat perhatian lebih dan dia terkejut postingan itu tidak diliput lebih lengkap oleh media Barat.Dia mengatakan dunia harus menemukan kebenaran tentang siapa yang melakukan tindakan sabotase ini, dan menyerukan “penyelidikan internasional yang terbuka.”“Ini adalah preseden yang sangat berbahaya: jika seseorang melakukannya sekali, mereka dapat melakukannya lagi di mana pun di dunia.”[IT/r]