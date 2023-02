Moskow: AS Melatih Teroris untuk Menargetkan Rusia 

ISIS AS

IslamTimes - AS telah beralih ke ekstremis Islam untuk merencanakan serangan teroris di Rusia dan republik-republik bekas Soviet lainnya, Badan Intelijen Asing Moskow (SVR) mengatakan pada hari Senin (13/2). Sebuah kelompok sedang dilatih di sebuah pangkalan di Suriah untuk tujuan tersebut, klaim badan tersebut.

60 militan di sebuah pangkalan di Suriah sedang dipersiapkan untuk serangan terhadap pejabat dan personel keamanan, kata Badan Intelijen Asing“Militer AS secara aktif merekrut militan dari kelompok jihadis yang berafiliasi dengan Negara Islam [IS, sebelumnya ISIS] dan Al-Qaeda untuk melakukan serangan teroris di Rusia dan anggota Persemakmuran Negara-Negara Merdeka [CIS],” kata SVR, mengutip “laporan yang kredibel.”Didirikan setelah runtuhnya Uni Soviet, CIS menggabungkan beberapa bekas republiknya, termasuk Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Georgia, Kazakstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan.Menurut SVR, AS telah mendaftarkan 60 teroris yang telah aktif di Timur Tengah. Mereka menjalani pelatihan di pangkalan militer Amerika Al-Tanf di Suriah, di mana mereka belajar cara membuat dan menggunakan alat peledak improvisasi, tambahnya.“Perhatian khusus diberikan untuk merencanakan serangan terhadap fasilitas yang dilindungi dengan baik, termasuk misi diplomatik asing,” kata badan tersebut. Dia menambahkan bahwa Washington bertujuan untuk "mengerahkan militan sebagai bagian dari kelompok kecil ke wilayah Rusia dan negara-negara CIS dalam waktu dekat." Mereka kemudian akan menargetkan “diplomat, pejabat publik, petugas penegak hukum, dan personel militer,” klaim SVR."Kami melihat bahwa badan-badan keamanan AS telah kehilangan semua prinsip moral... Terobsesi dengan ide gila 'mengeringkan darah Rusia', para ahli strategi Washington menganggap menggunakan teroris secara langsung untuk tujuan kotor mereka dapat diterima," kata badan tersebut. Ditegaskan bahwa “tindakan semacam itu membuat Washington setara dengan kelompok teroris internasional terbesar.”Pada bulan Desember, Direktur SVR Sergey Naryshkin mengklaim bahwa Gedung Putih sedang mengejar kebijakan untuk menciptakan “sabuk ketidakstabilan di sepanjang perimeter luar Rusia.” Naryshkin sebelumnya telah menyatakan bahwa dinas keamanan di Rusia dan negara-negara CIS memiliki tujuan yang sama untuk “melawan tindakan destruktif negara-negara Barat di wilayah negara kita.”[IT/r]