IslamTimes - Ukraina memiliki jendela peluang yang semakin berkurang untuk membuat keuntungan teritorial melawan Rusia sebelum berkurangnya bantuan militer dari AS dan sekutunya, kata pejabat senior Amerika kepada Washington Post.

“Kami akan terus mencoba untuk meyakinkan mereka bahwa kami tidak dapat melakukan apa pun dan segalanya selamanya,” kata seorang anggota senior pemerintahan Presiden Joe Biden yang dikutip oleh surat kabar tersebut tentang kepemimpinan Ukraina.Secara terbuka, Biden telah berjanji untuk mendukung Kiev selama "selama diperlukan" untuk mengalahkan Rusia. Namun, sikap itu tidak berlaku untuk sumber daya yang siap dikirim Washington, menurut cerita yang diterbitkan oleh Post pada hari Senin."'Selama diperlukan' berkaitan dengan jumlah konflik," kata pejabat yang tidak disebutkan namanya itu. “Itu tidak berkaitan dengan jumlah bantuan.”Surat kabar itu mengutip perubahan mood di DPR AS, di mana mayoritas Republik tampak semakin skeptis terhadap kebijakan bantuan Ukraina Biden. Ini juga merujuk kelelahan di Eropa sebagai ancaman utama lainnya bagi Kiev, karena negara-negara berjuang dengan harga energi yang tidak stabil dan inflasi yang merajalela. Militer Ukraina kemungkinan memiliki waktu hingga musim panas untuk membuat kemajuan, sebelum paket senjata AS saat ini habis, tambah Post.Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan surat kabar itu secara efektif menggambarkan apa yang oleh para pejabat di Moskow disebut sebagai "perang Barat melawan Rusia hingga Ukraina terakhir."“Neoliberal AS telah menghancurkan Ukraina dan memusnahkan rakyat Ukraina. Ambisi hegemonik Amerika menyebabkan hilangnya nyawa secara besar-besaran,” kata Zakharova pada hari Selasa.Menurut Post, pejabat senior AS telah menyampaikan posisi pemerintahan Biden kepada pimpinan Ukraina. Sumbernya mengatakan bahwa kadang-kadang sulit meyakinkan Kiev untuk mengambil tindakan yang disukai Washington.Salah satu contoh yang dikutip adalah perilaku militer Ukraina di Artyomovsk [disebut Bakhmut oleh Ukraina], di mana pasukan Kiev bertahan meskipun pejabat AS mengatakan kepada mereka bahwa pengorbanan itu tidak sepadan. Presiden Vladimir Zelensky "melekatkan kepentingan simbolis" pada kota itu, tulis surat kabar itu.Laporan tersebut menyatakan bahwa AS ingin Kiev meluncurkan serangan balasan menggunakan pengiriman senjata baru dalam beberapa bulan mendatang, dalam upaya untuk merebut tanah sebanyak mungkin sebelum melakukan negosiasi dengan Rusia.Moskow menuduh pendukung Barat Kiev menggagalkan pembicaraan damai pada minggu-minggu awal konflik. Empat bekas wilayah Ukraina telah bergabung dengan Rusia setelah penduduk lokal memilih langkah tersebut dalam referendum. Pejabat Rusia telah berulang kali menegaskan bahwa status wilayah baru tidak dapat dinegosiasikan.[IT/r]