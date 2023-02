NSA Whistleblower Snowden Menyebut UFO Gangguan Menggila 

IslamTimes - Kehebohan media atas "balon mata-mata" dan benda terbang tak dikenal di atas Amerika Utara bukanlah tentang kontak pertama dengan makhluk luar angkasa, tetapi kepanikan yang direkayasa untuk penyesatan politik, kata pelapor NSA Edward Snowden, Senin (13/2).

“Itu bukan alien. Saya berharap itu alien. Tapi itu bukan alien. Itu hanya kepanikan yang direkayasa, gangguan menarik yang memastikan [keamanan nasional] reporter ditugaskan untuk menyelidiki balon (taisapi) daripada anggaran atau pengeboman seperti Nord Stream," tweet Snowden.Wartawan investigasi pemenang penghargaan Seymour Hersh menerbitkan sebuah cerita minggu lalu yang menggambarkan bagaimana AS dan Norwegia meledakkan pipa yang mengangkut gas alam Rusia ke Jerman September lalu. Pemerintah AS mengecamnya sebagai salah.Selama beberapa hari berikutnya, militer AS mulai menembak jatuh "objek" di langit Amerika Utara. Juru bicara Dewan "Keamanan Nasional" John Kirby mengatakan pada hari Senin (13/2) bahwa pemerintah AS masih belum mengetahui siapa pemilik tiga benda yang dirobohkan selama akhir pekan. Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan "tidak ada indikasi alien atau aktivitas luar angkasa".Kirby telah mengumumkan jatuhnya "objek ketinggian tinggi" di lepas pantai Alaska pada hari Jumat. Jet tempur AS menjatuhkan "benda tak dikenal dan tak berawak" di atas Yukon di barat laut Kanada pada hari Sabtu. Objek ketiga ditembak jatuh pada Minggu sore di atas Danau Huron saat mendekati Michigan."Meskipun pihak berwenang belum mengetahui benda apa itu, mereka bukan ancaman," kata Sekretaris Perang Lloyd Austin kepada wartawan, Senin. “Mereka tidak menghadirkan ancaman militer kepada siapa pun di lapangan. Namun mereka menghadirkan risiko bagi penerbangan sipil dan berpotensi menjadi ancaman pengumpulan intelijen. Dan kita akan sampai ke bawah itu," tambahnya.Austin juga mengatakan ketiga benda itu berbeda dari 'balon mata-mata' China yang ditembak jatuh AS di Carolina Selatan pekan lalu. Aerostat, yang digambarkan Beijing sebagai balon cuaca yang tertiup angin, telah melewati sebagian besar benua AS sebelum dihancurkan oleh jet tempur F-22.Keengganan Pentagon untuk menggambarkan 'objek' atau menunjukkan puing-puing yang mungkin telah ditemukan telah memicu spekulasi tentang potensi asal-usul mereka dari luar angkasa. Raja luar angkasa Elon Musk bercanda tentang "teman-teman saya" yang mampir. Sementara itu, anggota parlemen oposisi menyatakan frustrasi atas kurangnya penjelasan resmi dari Gedung Putih.Senator Kentucky Rand Paul, yang duduk di Komite Keamanan Dalam Negeri, menuntut Pentagon dan presiden "memberi tahu kami apa yang mereka ketahui - dan apa yang tidak mereka ketahui - segera.""Apa yang sedang terjadi?" tanya sesama Kentuckian dan Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnell di lantai Senat. “Pemerintah masih belum dapat membocorkan informasi yang berarti tentang apa yang ditembak jatuh,” katanya, menanyakan apakah sensitivitas radar mungkin muncul setelah insiden balon China.[IT/r]