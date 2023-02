FT: F-16 untuk Kiev Masih di atas Meja 

IslamTimes - AS dapat menyediakan Ukraina dengan pesawat tempur modern, atau setidaknya menyetujui transfer mereka dari negara lain, Financial Times melaporkan pada hari Senin (13/2), mengutip sumber. Keputusan itu mungkin diambil meski Presiden AS Joe Biden baru-baru ini menyatakan bahwa Washington tidak akan mengirim jet tempur F-16 ke Kiev.

Presiden AS Joe Biden sebelumnya mengisyaratkan dia tidak akan memberi Kiev jet tempurMenurut pejabat Amerika yang dikutip dalam laporan tersebut, mereka “kemungkinan besar akan memberi Ukraina kekuatan udara yang lebih canggih saat perang berlarut-larut.” Solusi lain yang mungkin adalah memberi lampu hijau pada ekspor ulang F-16 ke Ukraina dari negara lain.Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan bahwa masalah pengiriman jet dijadwalkan akan dibahas dalam pertemuan para menteri pertahanan NATO pada hari Selasa. Namun, dua orang yang mengetahui masalah ini juga mengatakan kepada FT bahwa mengirim pesawat tempur ke Kiev adalah “tujuan jangka panjang”, yang jauh lebih tidak mendesak daripada menyediakan amunisi.Seorang pejabat AS menggemakan sentimen itu, menggambarkan jet tempur sebagai “kurang penting dalam waktu dekat,” sambil menekankan bahwa Barat sekarang harus berkonsentrasi untuk meningkatkan pertahanan udara Ukraina.“Mereka akan melakukannya [melindungi ruang udara] melalui artileri pertahanan udara, dilengkapi dengan amunisi yang tepat. Jet tempur tidak dan tidak akan mampu melawan angkatan udara Rusia sebagai sistem pertahanan udara terintegrasi,” katanya.Laporan tersebut menggarisbawahi kekhawatiran yang disuarakan oleh Stoltenberg pada hari Senin, yang menyatakan bahwa Ukraina mengkonsumsi "sejumlah besar" amunisi, dengan industri pertahanan Barat berjuang untuk memenuhi permintaan tersebut.Dalam beberapa pekan terakhir, beberapa negara Barat berkomitmen mendukung Kiev dengan tank-tank berat. Namun, Presiden AS Joe Biden mengisyaratkan bahwa dia tidak akan menuruti permintaan Ukraina untuk jet tempur, dengan mengatakan bahwa Washington harus menjaga F-16 di Amerika Serikat.Pekan lalu, Presiden Ukraina Vladimir Zelensky menggandakan permohonannya untuk senjata buatan Barat, khususnya pesawat tempur, selama kunjungannya ke Inggris dan Prancis.Sementara Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa dia “tidak mengesampingkan apa pun,” Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengatakan bahwa London tidak memiliki rencana segera untuk mengirimkan pesawat tempurnya. Kanselir Jerman Olaf Scholz sejauh ini juga menolak mengirim pejuang ke Kiev.Keengganan tersebut sebagian didasarkan pada kekhawatiran luas bahwa Ukraina dapat menggunakan pesawat tempur untuk menyerang sasaran di dalam Rusia, yang berpotensi meningkatkan konflik.Rusia telah berulang kali memperingatkan Barat agar tidak memasok senjata ke Ukraina, dengan alasan itu hanya akan memperpanjang konflik. Moskow juga percaya bahwa pengiriman senjata membuat Barat menjadi pihak langsung dalam permusuhan.[IT/r]