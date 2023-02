Tentara Israel Difilm Menyerang Aktivis Palestina di Tepi Barat yang Diduduki

IslamTimes - Seorang tentara Zionis Israel telah difilm menyerang seorang aktivis hak asasi manusia Palestina terkemuka di depan seorang jurnalis terkenal Amerika di kota al-Khalil di Tepi Barat yang diduduki.

Dalam sebuah video yang diposting di Twitter oleh Lawrence Wright dari New Yorker pada hari Senin, tentara Israel terlihat mencengkeram jaket dan leher Issa Amro dan membantingnya ke tanah. Dia kemudian menendang Amro sebelum ditarik oleh tentara lain."Saya tidak pernah memiliki sumber yang diserang di depan saya sampai hari ini ketika seorang tentara Zionis Israel yang menghentikan wawancara saya melakukan ini ... Saya tidak dapat berhenti berpikir betapa tidak manusiawinya pendudukan terhadap tentara muda yang ditugaskan untuk menegakkannya," Wright, penulis dari The Looming Tower, tulis dalam postingan di akun Twitternya.Saya tidak pernah memiliki sumber yang diserang di depan saya sampai hari ini ketika seorang tentara Zionis Israel yang menghentikan wawancara saya melakukan ini dengan seorang aktivis perdamaian Palestina Issa Amro di Hebron. Saya tidak bisa berhenti berpikir betapa tidak manusiawinya pendudukan terhadap tentara muda yang ditugaskan untuk menegakkannya. pic.twitter.com/Qrsa1UJsfA– Lawrence Wright (@lawrence_wright) 13 Februari 2023Militer Zionis Israel mengklaim dalam sebuah pernyataan bahwa insiden itu terjadi setelah tentara yang menjaga sebuah pos militer meminta aktivis Palestina yang mendekati pos tersebut untuk menjauh.Lebih lanjut diklaim bahwa sebagai tanggapan, orang Palestina mulai merekam dan mengutuk tentara tersebut, dan bahwa konfrontasi verbal terjadi, yang segera menjadi konfrontasi fisik, di mana tentara tersebut memukul orang Palestina tersebut.Namun, Wright tweeted bahwa Amro tidak melakukan apa pun untuk membenarkan "serangan kekerasan," menambahkan bahwa militer Zionis Israel "salah mengartikan" peningkatan serangan terhadap aktivis perdamaian Palestina.“Tentara itu yang memulai pertemuan, Amro tidak mengutuknya, [dia] hanya meminta untuk memanggil komandannya. Tidak ada yang bisa membenarkan serangan kekerasan yang terjadi kemudian," katanya.IDF salah mengartikan apa yang menyebabkan penyerangan terhadap aktivis perdamaian Issa Amro di Hebron kemarin. Prajurit itu memulai pertemuan itu. Amro tidak memaki atau mengganggu hanya meminta agar dia memanggil panglima. Tidak ada yang bisa membenarkan serangan yang mengikutinya. pic.twitter.com/2nxCD2jXjc– Lawrence Wright (@lawrence_wright) 14 Februari 2023"Sebelum penyerangan, tentara lain takut untuk campur tangan meskipun saya memperingatkan mereka bahwa itu sudah di luar kendali," tambahnya.Amro juga memposting beberapa video menjelang insiden tersebut di Twitter, mengatakan militer Israel telah berbohong tentang apa yang terjadi.“Saya ditahan di luar pos militer, saya mulai berteriak untuk membawa komandan keluar, tentara menolak untuk memberitahunya, itu adalah jebakan bagi saya oleh mereka. Komandan baru keluar setelah saya dipukuli dan dicengkeram lehernya dan ditendang dan mendorong ke tanah, ”tulisnya di postingan lain.Saya ditahan di luar pos militer, saya mulai berteriak untuk membawa komandan keluar, tentara menolak untuk memberitahunya, itu adalah jebakan bagi saya oleh mereka.Komandan baru keluar setelah saya dipukuli dan dicengkeram lehernya serta ditendang dan didorong ke tanah. pic.twitter.com/fr6pIY9bnb— Issa Amro عيسى عمرو 🇵🇸 (@Issaamro) 13 Februari 2023Dia mengatakan bahwa video tersebut bukan hanya tentang aktivis karena menceritakan kisah setiap warga Palestina di Palestina.“Ini bukan tentang Issa Amro, ini tentang wanita dan anak-anak Palestina yang sering diserang oleh tentara dan pemukim Israel. Semua orang Palestina hidup di bawah pendudukan Israel dan apartheid. Video serangan itu menceritakan kisah setiap warga Palestina di Palestina,” tambahnya.Ini bukan tentang Issa amro, ini tentang wanita dan anak-anak Palestina yang sering diserang oleh tentara dan pemukim Zionis Israel.Semua orang Palestina hidup di bawah pendudukan Zionis Israel dan apartheid.Video serangan itu menceritakan kisah setiap warga Palestina di Palestina. pic.twitter.com/r2h6UOcIaN— Issa Amro عيسى عمرو 🇵🇸 (@Issaamro) 14 Februari 2023Militer Zionis Israel mengatakan tentara itu dipenjara selama 10 hari di penjara militer setelah insiden itu.Menteri sayap kanan Zionis Israel Itamar Ben-Gvir telah membela tindakan tentara itu, menggambarkan keputusan untuk menempatkannya di penjara militer sebagai "aib."Amro, berprofesi sebagai insinyur, adalah pembela hak asasi manusia terkenal di kampung halamannya di al-Khalil. Dia adalah pendiri Youth Against Settlements (YAS), yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Palestina dalam menghadapi pemukim Zionis Israel di Kota Tua al-Khalil.Dia ditahan pada bulan November beberapa hari setelah merekam seorang tentara yang menyerang seorang aktivis Israel selama kunjungan aktivis anti-pendudukan Zionis Israel untuk bertemu dengan penduduk Palestina di dekat Kota Tua al-Khalil.Tentara pendudukan Zionis Israel dan pemukim Israel secara nyata telah meningkatkan serangan mereka terhadap warga sipil Palestina di Tepi Barat dan daerah lain, dalam upaya untuk secara paksa mengusir warga Palestina dari tanah mereka dan membuka jalan untuk memperluas permukiman ilegal khusus Yahudi.Lebih dari 600.000 orang Israel tinggal di lebih dari 230 permukiman yang dibangun sejak pendudukan Israel tahun 1967 di wilayah Palestina di Tepi Barat dan al-Quds Timur.Semua pemukiman itu ilegal menurut hukum internasional. Dewan Keamanan PBB mengutuk kegiatan permukiman Zionis Israel di wilayah pendudukan dalam beberapa resolusi.[IT/r]