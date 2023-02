SADRA Iran Akan Menyepakati Kesepakatan Kapal Tanker Minyak Venezuela

IslamTimes - Venezuela berencana akan mengontrak pembangunan dua kapal tanker minyak lagi oleh galangan kapal Iran yang telah membangun dan mengirimkan dua kapal Aframax ke negara Amerika Selatan itu, kata sebuah laporan.

Berdasarkan perjanjian konstruksi yang ada, perusahaan energi milik negara Venezuela, PDVSA, akan memerintahkan Perusahaan Industri Kelautan Iran (SADRA) untuk membangun dua kapal tanker Aframax di galangan kapal Bushehr milik perusahaan tersebut, menurut laporan Reuters.Dua kapal tanker baru, yang diberi nama India Urquia dan India Mara, masing-masing akan menelan biaya $33,77 juta, kata kantor berita itu, mengutip dokumen internal PDVSA yang merinci kesepakatan yang diusulkan.PDVSA semakin memanfaatkan hak istimewa untuk mengembangkan hubungan antara Iran dan Venezuela untuk membangun kembali armadanya dengan bantuan perusahaan Iran.Operasi maritimnya telah lama menderita kekurangan modal di tengah sanksi AS yang mempersulit mendapatkan asuransi dan beroperasi di perairan internasional.Reuters, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, mengatakan pembangunan Urquia India harus segera dimulai. Pada akhir kontrak, PDVSA akan membayar Iran sekitar $168,6 juta untuk empat kapal, menurut proposal tersebut.SADRA Iran telah membangun dua kapal untuk PDVSA, Aframaxes Arita dan Anita, yang masing-masing dapat mengangkut 500.000-800.000 barel minyak.Arita – sekarang berganti nama menjadi Colon – pertama kali berlayar pada tahun 2017. Anita berangkat dari Iran pada akhir Desember dengan membawa kargo kondensat Iran untuk PDVSA.Menurut perusahaan pemantau TankerTrackers.com, dua kapal terpisah yang disewa oleh Naftiran Intertrade Company (NICO) Iran, supertanker Wen Yao dan Sea Cliff, diharapkan mengirimkan kondensat Iran ke Venezuela bulan ini sebagai bagian dari pertukaran minyak dengan PDVSA.Sektor minyak Iran dan Venezuela berada di bawah sanksi AS yang telah mendorong kedua negara lebih dekat untuk meningkatkan perdagangan dan saling membantu.Awal bulan ini, Menteri Perminyakan Venezuela Tareck El Aissami memuji pengalaman Iran di bidang energi dan teknologi, dengan mengatakan negaranya bersedia mengambil manfaat dari pengalaman tersebut dan menjalin kerja sama yang lebih erat dengan Teheran.Pernyataan Aissami selama pertemuan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abollahian di Caracas bertepatan dengan laporan bahwa perusahaan Iran dan Venezuela dalam beberapa minggu mendatang akan memulai perombakan 100 hari kompleks penyulingan terbesar negara Amerika Selatan itu untuk memulihkan kapasitas penyulingan minyak mentahnya.Upaya PDVSA dan Perusahaan Penyulingan dan Distribusi Minyak Nasional Iran (NIORDC) untuk meningkatkan produksi bahan bakar di Pusat Penyulingan Paraguana menandai langkah untuk mengakhiri ketergantungan Venezuela pada teknologi kilang AS, kata Reuters.Venezuela, yang memiliki cadangan minyak mentah terbesar di dunia, telah berjuang dalam beberapa tahun terakhir untuk memproduksi bensin dan solar yang cukup karena pemadaman kilang akibat sanksi AS dan gejolak politik yang juga berakar di Washington.Tehran telah memperkuat hubungan dengan Caracas dalam beberapa tahun terakhir, menyediakan minyak mentah dan kondensat serta suku cadang dan bahan baku untuk jaringan penyulingan minyak (bph) Venezuela yang menua 1,3 juta barel per hari.Sebuah unit NIORDC menandatangani kontrak 110 juta euro dengan PDVSA pada bulan Mei untuk memperbaiki kilang terkecil Venezuela, El Palito berkapasitas 146.000 barel per hari di tengah negara, sebuah proyek yang saat ini sedang berlangsung.Perusahaan-perusahaan sekarang diharapkan untuk menandatangani kontrak 460 juta euro dalam beberapa minggu mendatang untuk mengubah kompleks kilang Paraguana berkapasitas 955.000 barel per hari di pantai barat Venezuela.Proyek perombakan Paraguana akan memungkinkan NIORDC untuk menyewa kontraktor dan pekerjaan outsourcing untuk memperbaiki lima dari sembilan unit distilasi kompleks, yang melakukan penyulingan utama minyak mentah.Menurut Reuters, perombakan unit distilasi yang direncanakan akan menggabungkan suku cadang dan peralatan China dan Iran di kilang yang awalnya dibangun dengan teknologi AS.Sebuah proyek untuk memulihkan catu daya kompleks yang bobrok juga direncanakan sebagai bagian dari perombakan, katanya.[IT/r]