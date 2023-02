WSJ: AS Ingin Kirim Senjata ‘Iran’ ke Ukraina 

IslamTimes - Pemerintah AS sedang berusaha menemukan cara legal untuk mengirim senjata ke Ukraina yang diduga dikirim ke Houthi di Yaman oleh Iran tetapi disita dalam perjalanan, Wall Street Journal melaporkan pada hari Selasa (14/2).

Dengan stok NATO menipis, Washington mengincar rampasan dari blokade YamanMengutip pejabat AS dan Eropa yang tidak disebutkan namanya, WSJ mengatakan Gedung Putih sedang mencari "ruang gerak" dalam peraturan PBB sehingga senapan, roket, dan amunisi yang disita di laut lepas dapat dialihkan ke Kiev.Meskipun jumlah senjata yang disita kecil dibandingkan dengan apa yang dikirim AS dan sekutunya ke Ukraina selama setahun terakhir, para pejabat yang tidak disebutkan namanya mengatakan itu akan menjadi hukuman simbolis bagi Iran yang memasok Rusia dengan pesawat nirawak – yang telah dibantah oleh Tehran dan Moskow.“Ini adalah pesan untuk mengambil senjata yang dimaksudkan untuk mempersenjatai proksi Iran dan membaliknya untuk mencapai prioritas kami di Ukraina, di mana Iran menyediakan senjata ke Rusia,” kata seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya kepada WSJ.Menurut Journal, senjata sitaan itu berjumlah 5.000 senapan, 1,6 juta butir amunisi untuk mereka, sejumlah roket anti-tank, dan sekitar 7.000 detonator. Barang rampasan itu berasal dari tiga kapal penangkap ikan yang ditumpangi pelaut AS dan Prancis selama beberapa bulan terakhir di Teluk Oman.“Perubahan apa yang bisa terjadi pada perang?” wakil menteri informasi Houthi, Nasr al-Din Amir, mengatakan kepada Journal ketika ditanya tentang gagasan pengiriman senjata ke Ukraina. “Mereka telah mengirimkan senjata yang jauh lebih berat.”Washington, Berlin, dan London mengumumkan bulan lalu bahwa mereka akan mengirimkan tank-tank berat ke Kiev. Pada minggu ini, menurut Pentagon, AS sendiri telah memberi Ukraina lebih dari 100 juta peluru.Pada pertemuan para menteri pertahanan NATO hari Senin di Brussel, Sekretaris Jenderal Jens Stoltenberg mengakui bahwa “tingkat pengeluaran amunisi Ukraina saat ini jauh lebih tinggi daripada tingkat produksi kami saat ini,” yang katanya membebani industri militer Barat dan “ menghabiskan persediaan sekutu.”Rusia telah memperingatkan AS dan sekutunya bahwa terus mengirim senjata ke Ukraina berisiko melibatkan mereka dalam konflik secara langsung dan hanya menunda hal yang tak terhindarkan.[IT/r]