Pakar PBB: Sanksi AS terhadap Iran adalah Ilegal 

IsamTimes - Sanksi Washington terhadap Tehran dan penegakannya di negara ketiga bertentangan dengan hukum internasional, kata Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada hari Selasa (14/2), mengutip temuan dua pelapor khusus mengenai warga Iran yang menderita thalassemia.

Embargo menolak perawatan medis vital bagi warga Iran dengan penyakit keturunan, kata pejabat hak asasi manusia“Legalitas sanksi sepihak AS terhadap Iran diragukan berdasarkan hukum internasional, begitu pula legalitas penegakan ekstrateritorial mereka,” kata Alena Douhan dan Obiora Okafor dalam sebuah pernyataan. “Tetap saja perusahaan di luar AS merasa berkewajiban untuk mematuhi untuk menghindari menghadapi dampak hukum atau bisnis.”Douhan adalah pelapor khusus tentang dampak negatif dari tindakan pemaksaan sepihak terhadap penikmatan hak asasi manusia, sedangkan Okafor adalah ahli independen tentang hak asasi manusia dan solidaritas internasional. Mereka melihat bagaimana embargo AS – yang diberlakukan secara sepihak pada tahun 2018 setelah Washington mengingkari kesepakatan nuklir tahun 2015 – telah mempengaruhi warga Iran yang menderita thalassemia, kelainan darah keturunan.Iran memiliki "jumlah yang sangat tinggi" pasien dengan thalassemia, yang memerlukan pengobatan khusus selama transfusi darah. Mereka diproduksi oleh perusahaan Swiss Novartis, dengan komponen yang bersumber dari perusahaan Prancis Roquette Freres, tetapi "ditolak ke Iran" karena "ketakutan di sektor bisnis medis, pengiriman dan asuransi," kata para ahli.“Pengecualian kemanusiaan untuk barang medis dalam peraturan sanksi AS rumit dan tidak jelas,” kata Douhan dan Okafor, sementara Washington mengenakan denda tinggi pada perusahaan yang menjual obat ke Iran, yang mengarah pada “kepatuhan berlebihan” mereka.Bahkan ketika pengiriman disahkan, "produsen, pengirim, asuransi, atau bank" enggan melakukan bisnis dengan Iran karena takut akan "penegakan sanksi dan hukuman AS yang agresif," catat mereka. Hal ini menyebabkan “ketakutan, rasa sakit dan kematian dini” di antara pasien thalassemia.Okafor dan Douhan meminta pemerintah AS untuk menghilangkan hambatan apa pun terhadap transaksi keuangan untuk tujuan medis, menerapkan pengecualian kemanusiaan secara efektif, dan tidak memberlakukan sanksi sekunder pada ekspor medis ke Iran, sambil mendesak anggota PBB lainnya untuk mematuhi kewajiban hak asasi manusia mereka.AS, Inggris, Prancis, Rusia, China, dan Jerman mencapai kesepakatan dengan Iran – yang dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) – pada tahun 2015, yang membuat Tehran membatasi penelitian energi nuklirnya dengan imbalan bantuan dari sanksi PBB. AS secara sepihak meninggalkan JCPOA pada tahun 2018, memberlakukan sanksinya sendiri dan bersikeras menghukum siapa pun, di mana pun yang gagal mematuhinya.[IT/r]