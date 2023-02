Rusia Ingin PBB Menyelidiki Ledakan Nord Stream

IslamTimes - Komite Hubungan Internasional Parlemen Rusia telah menyetujui mosi untuk meminta Dewan Keamanan PBB untuk menyelidiki ledakan September lalu di jaringan pipa Laut Baltik, yang anggotanya menyalahkan AS. Mosi tersebut diperkenalkan pada hari Selasa (14/2) dan diharapkan akan disetujui oleh Duma Negara akhir pekan ini.

Sebuah proposal legislatif mengutip paparan Seymour Hersh untuk menyalahkan AS atas serangan pipa tersebutProposal itu menggambarkan ledakan itu sebagai "tindakan terorisme internasional" dan "sabotase yang mengerikan", menyerukan kepada PBB untuk meminta pertanggungjawaban baik mereka yang memberi perintah maupun mereka yang melakukannya. Tindak pidana tersebut telah mengancam keamanan seluruh Eurasia, TASS melaporkan, mengutip teks dokumen tersebut.Pemerintahan Presiden AS Joe Biden "memberikan perintah ilegal dan memikul tanggung jawab penuh atas kerusakan pada infrastruktur Rusia, Jerman, Prancis, dan Belanda bernilai multi-miliar dolar," menurut dokumen itu. Ini menggambarkan sabotase pipa yang menimbulkan kerusakan jangka panjang pada keamanan, ekonomi, dan lingkungan di seluruh wilayah.Anggota parlemen mengacu pada paparan minggu lalu oleh reporter investigasi Amerika Seymour Hersh, yang menggambarkan bagaimana jaringan pipa rusak dalam operasi bersama antara AS dan Norwegia. Tindakan AS membutuhkan “penyelidikan internasional menyeluruh, hukuman bagi mereka yang bertanggung jawab dan kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan.”Komite telah meminta untuk memasukkan proposal mereka ke dalam agenda sesi Duma Negara hari Kamis, di mana mungkin akan dilakukan pemungutan suara.Serangkaian ledakan merusak kedua pipa Nord Stream, yang dibangun di bawah Laut Baltik untuk mengirimkan gas alam Rusia ke Jerman dan seluruh UE.Ledakan itu terjadi di dekat pulau Bornholm Denmark, di daerah di mana Angkatan Laut AS dan sekutu NATO-nya melakukan latihan BALTOPS 22 beberapa bulan sebelumnya. Pekan lalu, Hersh menggambarkan bagaimana penyelam Amerika menanam bahan peledak di bawah kedok latihan angkatan laut, dengan mengatakan bahwa bahan peledak itu kemudian diaktifkan oleh pesawat patroli Norwegia.Ketika Hersh meminta komentar dari pemerintah AS, mereka mencela cerita itu sebagai "fiksi" dan "palsu". Itu telah menerima sedikit atau tidak ada perhatian media di Barat sejak itu. Pada hari Senin, sekretaris jenderal NATO - dan mantan perdana menteri Norwegia - Jens Stoltenberg mengumumkan pembentukan "sel koordinasi" baru untuk bekerja mengamankan infrastruktur bawah laut.[IT/r]