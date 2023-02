IslamTimes - Dalam penyelidikan mendalam, The Guardian telah mengungkapkan bahwa tim kontraktor "Israel" bertanggung jawab telah memanipulasi lebih dari 30 pemilu di seluruh dunia melalui peretasan, sabotase, dan informasi yang salah secara otomatis.

Dalam sebuah artikel yang diterbitkan Rabu (15/2) pagi, The Guardian melaporkan bahwa tim operasi Zionis "Israel" telah bekerja di bawah Zionis "Israel" Tal Hanan, seorang mantan operasi pasukan khusus berusia 50 tahun, untuk memanipulasi hasil pemilihan di banyak negara selama pemilihan dua dekade terakhir.Bekerja di bawah nama kode "Team Jorge", para operator menawarkan layanan mereka kepada mereka yang ingin ikut campur tangan dalam pemilihan, serta kepada klien korporat, ungkap penyelidikan tersebut.Salah satu komponen kunci dalam upaya tim untuk mempengaruhi hasil pemilu adalah media sosial, khususnya Twitter.Bot non-manusia dengan nama @Canaelan telah ditemukan memiliki tautan ke banyak profil media sosial palsu, semuanya dikendalikan oleh perangkat lunak penyebar disinformasi yang dimiliki oleh Tim Jorge dan berbasis di entitas Zionis.Menurut penyelidikan, perangkat lunak yang dikenal sebagai Advanced Impact Media Solutions [AIMS] mengendalikan lebih dari 30.000 profil media sosial palsu yang semuanya dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi atau propaganda jauh dan luas dengan kecepatan luar biasa.Paparan yang diterbitkan oleh The Guardian pada hari Rabu adalah hasil dari penyelidikan rahasia yang dilakukan oleh konsorsium jurnalis dari 30 media berbeda, termasuk Le Monde, Der Spiegel dan El País.Selama penyelidikan, Hanan, atau "Jorge," berbicara dengan wartawan yang menyamar, memberi tahu mereka bahwa akses ke perangkat lunak AIMS telah dijual ke "badan intelijen, partai politik, dan klien korporat yang tidak disebutkan namanya," The Guardian melaporkan.Hanan juga mengatakan kepada wartawan bahwa layanannya telah tersedia untuk badan intelijen di seluruh dunia, selain untuk kampanye politik dan perusahaan swasta. Layanan tersebut telah digunakan di seluruh Afrika, Amerika Selatan dan Tengah, AS, dan Eropa, tambahnya.Paket perangkat lunak AIMS canggih yang ditawarkan oleh Hanan dan timnya dari operasi Zionis "Israel" mengendalikan ribuan profil media sosial palsu di Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, Gmail, Instagram, dan YouTube. Menurut The Guardian, beberapa avatar palsu ini bahkan memiliki akun Amazon, kartu kredit, dan dompet bitcoin.Setiap avatar diberikan latar belakang digital uniknya sendiri dan mampu meniru perilaku manusia melalui penggunaan kecerdasan buatan.Melalui rekaman rahasia lebih dari enam jam pertemuan antara Hanan dan para agennya, tim investigasi mengetahui bagaimana Tim Jorge dapat mengumpulkan intelijen tentang saingan klien mereka, melalui peretasan akun Gmail dan Telegram.Mereka juga "membual materi penanaman di outlet berita yang sah, yang kemudian diperkuat oleh perangkat lunak manajemen bot Aims," tambah The Guardian.Menurut penyelidikan, banyak pekerjaan yang dilakukan oleh tim di arena manipulasi politik berpusat pada gangguan atau sabotase kampanye pemilu. Dalam satu contoh, Penjaga melaporkan, tim tersebut mengklaim telah "mengirim mainan yang dikirim melalui Amazon ke rumah seorang politisi, dengan tujuan memberi kesan palsu kepada istrinya bahwa dia berselingkuh."[IT/r]