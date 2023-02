Otoritas India Menggerebek Kantor BBC Atas Film Dokumenter Modi

IslamTimes - Pihak berwenang India menggerebek kantor BBC di negara itu atas penayangan sebuah film dokumenter oleh penyiar Inggris yang dilaporkan mengkritik penanganan Perdana Menteri Narendra Modi terhadap kerusuhan anti-Muslim yang sangat mematikan di Gujarat pada tahun 2002 ketika dia dulu menjabat sebagai menteri utama negara bagian.

Kantor penyiar yang berlokasi di New Delhi dan Mumbai menjadi sasaran penggerebekan oleh otoritas pajak India pada hari Selasa, AFP melaporkan.Polisi menutup kantor BBC di New Delhi. Seorang karyawan BBC yang berbasis di New Delhi mengatakan bahwa para pejabat telah "menyita semua telepon" selama penggerebekan pajak.BBC menayangkan film dokumenter dua bagian bulan lalu, menuduh bahwa Modi telah memerintahkan polisi untuk menutup mata terhadap kerusuhan oleh nasionalis Hindu, yang menewaskan sedikitnya 1.000 orang, kebanyakan dari mereka adalah minoritas Muslim.Pemerintah India juga telah melarang pemutaran film dokumenter tersebut di universitas, menangkap atau menskors banyak siswa selama pemutaran tersebut, dan memblokir video dan tweet yang menawarkan tautan ke film dokumenter tersebut di dunia maya.Partai Kongres oposisi India mengecam kehebohan pemerintah atas film dokumenter itu sebagai "darurat yang tidak diumumkan".Persatuan Editor India mengatakan penggerebekan pajak adalah bagian dari "tren penggunaan lembaga pemerintah yang lebih luas untuk mengintimidasi atau melecehkan organisasi pers yang kritis terhadap kebijakan pemerintah."Namun, juru bicara Partai Bharatiya Janata yang berkuasa menuduh BBC terlibat dalam "propaganda anti-India". Penasihat pemerintah Kanchan Gupta juga mengecam film dokumenter itu sebagai "propaganda bermusuhan dan sampah anti-India".Film dokumenter BBC mengutip laporan kantor luar negeri Inggris yang sebelumnya dirahasiakan mengutip sumber tanpa nama yang mengatakan bahwa Modi bertemu dengan petugas polisi senior dan "memerintahkan mereka untuk tidak ikut campur" dalam kekerasan anti-Muslim.Kekerasan itu dimaksudkan "untuk membersihkan Muslim dari wilayah Hindu," kata laporan itu."Kampanye kekerasan sistematis memiliki semua tanda pembersihan etnis" dan tidak mungkin "tanpa iklim impunitas yang diciptakan oleh Pemerintah negara bagian [Gujarat]," simpulnya.[IT/r]