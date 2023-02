Hersh: Biden Siap Membiarkan Orang Jerman Membeku

IslamTimes - AS melakukan operasi rahasia untuk menghancurkan pipa gas Nord Stream 1 dan 2 berdasarkan keraguan bahwa Jerman akan berpegang teguh pada garis keras di Rusia, kata jurnalis investigasi terkenal Amerika Seymour Hersh.

Pekan lalu, dia menerbitkan laporan mengejutkan yang menyalahkan Washington atas beberapa ledakan yang merusak parah saluran energi pada September 2022.Dalam sebuah wawancara yang diterbitkan oleh Berliner Zeitung pada hari Selasa (14/2), Hersh menyarankan agar Washington melanjutkan sabotase karena konflik Ukraina “tidak berjalan baik untuk Barat.” Dia menambahkan bahwa Nord Stream 2 “ditahan oleh Jerman sendiri, bukan sanksi internasional, dan AS takut Jerman akan mencabut sanksi karena musim dingin.”Intinya adalah Biden telah memutuskan untuk membiarkan warga Jerman membeku musim dingin ini. Presiden Amerika Serikat lebih suka melihat Jerman membeku daripada [melihat] Jerman mungkin berhenti mendukung Ukraina.Menurut Hersh, bom ditanam pada Juni 2022 selama latihan angkatan laut NATO di Laut Baltik. “Tapi pada menit terakhir, Gedung Putih menjadi gugup. Presiden mengaku takut melakukannya. Dia berubah pikiran dan mengeluarkan perintah baru untuk mendapatkan kesempatan meledakkan bom dari jarak jauh kapan saja, ”katanya.Menjelaskan kemungkinan motif serangan itu, Hersh menyarankan agar beberapa orang di AS berpikir bahwa operasi itu akan "memberi dorongan ekonomi Amerika dalam jangka panjang," sementara Gedung Putih lebih fokus pada politik."Saya pikir mereka selalu terobsesi dengan pemilihan ulang, dan mereka ingin memenangkan perang... mereka ingin Ukraina menang secara ajaib," katanya.Nord Stream 1 dan 2, yang menghubungkan Rusia dan Jerman di bawah Laut Baltik, rusak dalam serangkaian ledakan bawah air pada 26 September. Pada 8 Februari, Hersh, jurnalis pemenang hadiah Pulitzer, merilis laporan yang menyalahkan AS atas serangan itu. . Gedung Putih menolak tuduhan itu sebagai "fiksi yang benar-benar palsu dan lengkap."Namun, pada awal Februari 2022, sekitar dua minggu sebelum konflik Ukraina dimulai, Biden menyatakan pada konferensi pers dengan kanselir Jerman bahwa "jika Rusia menginvasi... kami akan mengakhiri" Nord Stream 2.Sebagai buntut dari laporan tersebut, Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov menyerukan "penyelidikan internasional terbuka atas serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini," mengatakan bahwa sebaliknya, Rusia menyaksikan "upaya untuk menghentikan secara diam-diam" penyelidikan semacam itu.[IT/r]