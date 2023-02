Pentagon Mengakui "Epidemi Overdosis"

IslamTimes - Lebih dari 15.000 anggota dinas militer AS telah overdosis obat-obatan terlarang dalam lima tahun terakhir, dan 332 dari kasus tersebut telah mengakibatkan kematian, Pentagon dilaporkan telah mengakui dalam menanggapi pertanyaan dari Kongres.

Data tersebut diberikan minggu ini kepada lima senator AS, yang dipimpin oleh Demokrat Massachusetts Edward Markey dan Elizabeth Warren, Rolling Stone melaporkan pada hari Rabu. Para senator telah menulis kepada Sekretaris Perang Lloyd Austin September lalu, menuntut informasi tentang overdosis di jajaran, setelah majalah itu mengungkapkan bahwa sebanyak 30 tentara AS tewas karena overdosis di Fort Bragg pada tahun 2020 dan 2021. Pangkalan di Carolina Utara adalah markas besarnya untuk pasukan khusus Amerika, antara lain.“Hilangnya satu anggota layanan karena overdosis yang fatal adalah satu kerugian yang terlalu banyak,” kata Markey pada hari Rabu. “Dengan ratusan overdosis fatal yang dilaporkan di pangkalan militer AS, jumlah korban terus meningkat. Kita dapat dan harus menghentikan krisis overdosis Amerika.”Fentanyl menyumbang lebih dari setengah kematian overdosis militer, kata Pentagon. Faktanya, kematian akibat opioid sintetik telah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak 2017, mengikuti lintasan serupa dengan krisis narkoba secara keseluruhan di Amerika. AS memiliki hampir 107.000 kematian akibat overdosis warga sipil pada tahun 2021, termasuk lebih dari 71.000 terkait dengan fentanyl, menurut data pemerintah.Kematian overdosis militer telah menyejajarkan kematian penduduk sipil dengan cara lain juga. Misalnya, 96% dari mereka yang meninggal adalah anggota tamtama, bukan perwira, seperti halnya sebagian besar kasus sipil melibatkan orang-orang tanpa gelar sarjana. Mayoritas anggota layanan yang meninggal karena overdosis obat adalah pria kulit putih di bawah usia 33 tahun.Ada konsentrasi overdosis yang tinggi di pangkalan yang menampung pasukan infanteri Angkatan Darat, Baret Hijau, dan tentara elit lainnya, Rolling Stone menulis, mengklaim "ini mungkin bukan kebetulan," karena formasi ini telah "menanggung hampir semua beban dekade terakhir. perang di Afghanistan dan setengah lusin negara lain.[IT/r]