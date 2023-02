Sayyed Nasrallah kepada AS: Jika Anda Mencari Kekacauan di Lebanon, Anda dan ‘Israel’ Akan Menderita

IslamTimes - Kepada orang Amerika, Pemimpin Perlawanan berkata: “Jika Anda menabur kekacauan di Lebanon, Anda akan kehilangan segalanya. Jika Anda mendorong Lebanon ke dalam kekacauan, Anda harus menunggu kekacauan di seluruh wilayah, terutama di Zionis ‘Israel’. Mereka yang mendorong Lebanon ke dalam kekacauan dan keruntuhan harus mengantisipasi segala sesuatu dan hal-hal yang tidak dapat dibayangkan.”

Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah menyampaikan pidato pada hari Kamis pada Hari Pemimpin Martir Perlawanan Islam.Saat Sayyid Nasrallah berbela sungkawa dengan keluarga para pemimpin martir, dia mengenang pengorbanan mereka.Sayyed Nasrallah lebih lanjut mengucapkan selamat kepada Iran, rakyatnya dan Pemimpin Revolusi Islam Imam Sayyid Ali Khamenei pada peringatan 44 tahun Revolusi Islam.“Media internasional dan Arab mengabaikan jutaan orang yang turun ke jalan untuk merayakan 44 tahun Revolusi Islam sementara mereka biasanya fokus pada pertemuan atau kerusuhan yang dihadiri beberapa orang,” tambahnya, menunjukkan bahwa “Semua yang bertaruh untuk menjatuhkan revolusi Iran, terutama Zionis, membuat kesalahan, dan saya menyarankan mereka untuk tidak membangun perhitungan mereka di atas fatamorgana seperti itu.”Di pihak Lebanon, Sayyid Nasrallah berharap kesepakatan dengan Gerakan Patriotik Bebas terus berlanjut. “Perjanjian Mar Mikhail berada dalam situasi kritis dan kami berharap ini dipertahankan demi kepentingan nasional,” ujarnya.Selain itu, Sayyid Nasrallah menyampaikan belasungkawa kepada warga Lebanon dan para pecinta serta pendukung mendiang PM Rafik Hariri pada peringatan syahidnya.Sementara itu, Pemimpin Perlawanan memuji pengorbanan “orang-orang Bahrain yang tertindas, yang tidak akan meninggalkan tujuan nasional mereka, maupun Palestina dan Al-Quds yang diduduki.”Mengenai ulang tahun yang dirayakan, dia menggarisbawahi bahwa “Pemimpin martir kami berpegang teguh pada pilihan perlawanan terlepas dari semua kesulitan, pengkhianatan dan tusukan di belakang perlawanan.”“Prestasi kami dinilai berkat darah para martir, pemimpin, dan semua martir kami dalam gerakan perlawanan, tentara Lebanon, faksi Palestina, dan tentara Suriah,” tambah Sayyid Nasrallah, memperingatkan bahwa “Sejak 2019, Lebanon telah memasuki sebuah skema baru untuk mengembalikan negara ke era hegemoni AS.”Selain itu, Sayyid Hasan Nasrallah menggarisbawahi bahwa “Pembebasan Lebanon, air dan minyaknya, dan kebangkitan harapan melalui intifada Palestina pada tahun 2000 adalah salah satu pencapaian utama melawan musuh.”“Mantan Presiden AS Barack Obama mengakui bahwa menjatuhkan rezim hanya perlu mengubah opini publik dengan 'spam',” katanya, mencatat bahwa “Obama sendiri menjelaskan alat AS untuk menggulingkan rezim dengan membuat orang kehilangan kepercayaan pada kepemimpinan mereka, dan pemikiran ini diadopsi oleh pemerintahan Biden.”Menurut Sekretaris Jenderal Hizbullah, “Kami menghadapi tantangan untuk menghadapi media AS, alat politik dan ekonomi, yang di atasnya adalah permainan harga dolar.”“Apa yang membantu Amerika dalam skema mereka adalah adanya korupsi dan kesalahan dalam administrasi negara-negara yang ditargetkan,” jelas Sayyid Nasrallah, mencatat bahwa “Kita harus mengambil inisiatif, merencanakan, dan bekerja sama untuk menggulingkan skema kekacauan, dominasi. dan merusak pikiran rakyat kita untuk mengendalikan mereka.”Mengingat bahwa “Pada Oktober 2019, slogannya adalah 'Semua berarti semua', karena yang dituntut adalah orang Lebanon kehilangan kepercayaan mereka pada semua pejabat,” dia menegaskan bahwa “Kedutaan AS, bersama dengan beberapa LSM, adalah pemimpin manufaktur. Namun, proyek ini gagal.”Di tingkat regional, Sayyid Nasrallah memperbarui belasungkawa Hizbullah dengan pemerintah Turki dan Suriah atas gempa dahsyat tersebut. “Kita menghadapi tragedi kemanusiaan yang hebat, dan apa yang terjadi merupakan ujian bagi kemanusiaan setiap orang, partai, asosiasi, dan negara,” katanya, mencatat bahwa “gempa bumi Suriah mengungkapkan kegagalan pemerintah AS dalam ujian kemanusiaan di dan wajah kriminalnya yang brutal.”Pemimpin Perlawanan melanjutkan dengan mengatakan "Pada hari-hari pertama gempa bumi, pemerintah Amerika membiarkan orang-orang mati di Suriah melalui sanksi beratnya."Sayyid Hasan Nasrallah juga mengecam “diskriminasi masyarakat internasional dan standar ganda yang jelas di berbagai tingkatan dalam menangani dampak gempa bumi di Turki dan Suriah.”“Standar ganda Barat dalam menangani gempa dahsyat di Suriah dan Turki adalah kegagalan manusia yang nyata,” katanya, mendesak “semua pihak untuk membantu Suriah dan Turki kembali ke kehidupan normal, dan ini adalah tantangan yang paling sulit.”Sayyid Nasrallah memperingatkan bahwa “Menurut ekspektasi para ahli, Lebanon menghadapi tantangan baru, yaitu kemungkinan gempa bumi.”“Pemerintah Lebanon - bahkan jika pemerintah sementara - harus memulai rencana darurat untuk mengantisipasi kemungkinan gempa bumi,” katanya, mencatat bahwa “Meskipun kemampuannya sederhana, Lebanon dapat menetapkan rencana darurat dan komprehensif untuk menghadapi kemungkinan gempa bumi .”Secara paralel, Sekretaris Jenderal Hizbullah menggarisbawahi bahwa “Di antara langkah pertama yang harus dipertimbangkan negara Lebanon adalah memperbaiki bangunan yang retak.”“Tepat setelah gempa, bangunan di kota Lebanon utara, Tripoli, adalah yang pertama muncul di benak saya, dan saya memastikan kesiapan kami untuk membantu,” ungkapnya.Sayyid Nasrallah memuji langkah pemerintah Lebanon dalam mengirimkan delegasi resmi ke Suriah, dan menawarkan segala macam bantuan. “Lebanon akan paling diuntungkan dengan menghentikan pengepungan di Suriah,” katanya.Pindah ke front Zionis “Israel”, Sekretaris Jenderal Hizbullah menjelaskan bahwa “Situasi internal Zionis ‘Israel’ belum pernah terjadi sebelumnya, terutama mengingat ketakutan pejabat entitas akan perang ‘saudara’.”“Presiden entitas pendudukan Zionis 'Israel' mengakui ketakutannya akan ledakan internal yang akan segera terjadi dan runtuhnya entitas tersebut,” katanya, memuji “pemberontakan baru rakyat Palestina, khususnya operasi heroik pemuda Palestina di Al-Quds yang Diduduki, Tepi Barat dan Jalur Gaza.”Menurut Sayyid Nasrallah , “Pemerintah Zionis yang bodoh dapat mendorong eskalasi di seluruh wilayah, tidak hanya di Palestina, dan ini adalah suatu kemungkinan, terutama dalam kasus penyerangan Masjid Suci Al-Aqsa.”Di front internal Lebanon, Sayyed Nasrallah mengungkapkan bahwa “Tidak ada yang baru dalam file kepresidenan dan kita semua melihat apa yang terjadi di Paris. Benar bahwa Lebanon bertanggung jawab.”“Upaya harus terus mencari kesepakatan dan kesepahaman untuk menyelesaikan masalah kepresidenan Lebanon,” katanya, mencatat bahwa “Tidak ada yang bisa memaksakan presiden di Lebanon dan upaya itu harus bersifat domestik.”Sayyid Nasrallah melanjutkan dengan mengatakan bahwa "Kenaikan dolar yang tidak terkendali di hadapan Lira Lebanon harus ditangani, dan tuntutan sektor publik sangat dibenarkan."“Apa yang terjadi di Lebanon terutama disebabkan oleh tekanan Amerika dan kebijakan penarikan dana dan simpanan secara terencana,” tegasnya, menambahkan bahwa “Amerika mengirim banyak pesan ke Iran untuk melakukan negosiasi langsung, tetapi Tehran menolak itu. Kita harus berusaha mencapai ekonomi yang kuat di negara kita dan mencari pasar lain, seperti China dan Rusia."Selain itu, Sayyeid Nasrallah mendesak warga Lebanon "untuk tidak menerima penundaan apa pun yang dilakukan oleh perusahaan dalam file minyak dan gas."Kepada orang Amerika, Pemimpin Perlawanan mengirimkan pesan yang terdengar: "Lingkungan perlawanan yang ingin Anda targetkan dengan kekacauan, penderitaan, dan rasa sakit tidak akan melepaskan prinsip-prinsipnya."Dia memperingatkan terhadap penundaan dalam mengekstraksi minyak dari air, dan orang Amerika harus diberitahu untuk menjauh dari langkah tersebut Mereka yang mendorong Lebanon ke dalam kekacauan dan keruntuhan harus mengantisipasi segala sesuatu dan hal-hal yang tidak dapat dibayangkan.”“Sama seperti kami siap berperang untuk mempertahankan minyak kami, kami siap untuk menyerang anak didik Anda, Zionis ‘Israel’,” dia berjanji, mencatat bahwa “Besok sudah dekat.”[IT/r]