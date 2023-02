Media: Dua Negara Uni Eropa Mematahkan 'Boikot' Iran 

IslamTimes - Budapest dan Warsawa telah melanggar "pemahaman informal" di antara anggota UE untuk menghina Iran atas perlakuannya terhadap pengunjuk rasa anti-pemerintah, menurut Politico dan Times of Israel. Duta besar kedua negara menghadiri upacara minggu ini yang menandai peringatan 44 tahun Revolusi Islam di Tehran.

Hongaria dan Polandia mengirim utusan ke upacara peringatan Revolusi IslamIran menandai peringatan itu pada 11 Februari, dengan aksi unjuk rasa di seluruh negeri. Puluhan ribu orang berkumpul di Lapangan Azadi Teheran. Dua hari sebelumnya, pada resepsi yang diselenggarakan oleh Presiden Ebrahim Raisi, duta besar Polandia Maciej Falkowski dan Zoltan Varga-Haszonits dari Hongaria difoto duduk di belakang Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian.Dalam salah satu foto yang diterbitkan oleh media Iran, Falkowski sedang "berjabat tangan dengan Raisi dengan sedikit membungkuk," lapor Politico Europe. Meskipun tidak ada persyaratan resmi UE untuk memboikot Iran, blok tersebut memiliki “pemahaman informal untuk bertindak sejalan dengan langkah-langkah simbolis” seperti menghadiri upacara, kata publikasi tersebut.Media Iran juga mengatakan Teheran telah menerima ucapan selamat dari Bulgaria, Rumania, dan Kroasia, yang juga anggota UE.Baik Politico dan Times of Israel keberatan dengan kehadiran diplomat Polandia khususnya, menunjukkan bahwa Warsawa adalah pendukung Ukraina yang blak-blakan – dan mengulangi tuduhan tentang Iran yang memasok Rusia dengan pesawat tak berawak. Teheran membantah klaim ini dan memperingatkan Kiev bahwa "kesabaran strategisnya tidak akan terbatas terhadap tuduhan yang tidak berdasar."Politico juga memastikan untuk menunjukkan bahwa utusan Warsawa menghadiri upacara merayakan penyanderaan 50 diplomat Amerika, yang berisiko menyinggung "sekutu terpentingnya - Amerika Serikat." Outlet tersebut dimiliki oleh konsorsium Jerman Axel Springer, yang memiliki kebijakan resmi untuk mendukung Israel, NATO, dan persatuan Eropa.11 Februari menandai hari ketika monarki Iran secara resmi dihapuskan, sepuluh hari setelah Ayatollah Ruhollah Khomeini kembali dari pengasingan di Prancis. Shah Reza Pahlavi yang didukung AS telah meninggalkan negara itu beberapa minggu sebelumnya. AS telah mencari "perubahan rezim" di Teheran sejak saat itu.