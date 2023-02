Militer AS: Pemimpin Senior ISIS Tewas dalam Serangan di Suriah

US troop (MilitaryTimes).

Islam Times - Militer Amerika Serikat mengklaim telah membunuh seorang pemimpin senior ISIS di Suriah dalam serangan helikopter.

Dilansir Al-Bawaba pada Jumat, pemimpin ISIS itu diidentifikasi sebagai Hamza al-Homsi. Setidaknya empat tentara AS terluka dalam operasi itu.Pemimpin Senior ISIS Tewas dan Empat Prajurit AS Terluka dalam Serangan Helikopter di Suriah Timur Laut, begitu bunyi twit Komando Pusat AS (@CENTCOM) 17 Februari 2023.Menurut laporan tersebut, pasukan, serta seekor anjing pekerja, terluka dalam "ledakan tepat sasaran", ungkap Komando Pusat AS dalam sebuah pernyataan.Tiga anggota layanan dalam kondisi stabil, bunyi pernyataan itu.[IT/AR]