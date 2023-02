Setelah 21 Tahun, PBB Akhirnya Berkunjung ke Guantánamo 

Islam Times – Akhirnya, lebih dari 21 tahun setelah penjara di Teluk Guantánamo dibuka, Pelapor PBB mengunjungi penjara tersebut untuk bertemu dengan para tahanan, Eurasia Review melaporkan dalam sebuah opini pada Kamis.

Kunjungan tersebuat diklaim bagian dari siaran pers PBB yang digambarkan sebagai “kunjungan teknis ke Amerika Serikat” oleh Fionnuala Ní Aoláin, Pelapor Khusus PBB tentang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar saat melawan terorisme.“Antara 6 dan 14 Februari,” seperti dijelaskan PBB, Ní Aoláin “akan mengunjungi Washington D.C. dan kemudian fasilitas penahanan di US Naval Station Guantánamo Bay, Kuba,” dan, selama tiga bulan ke depan, “juga akan melakukan serangkaian wawancara dengan orang-orang di Amerika Serikat dan luar negeri … termasuk para korban dan keluarga korban serangan teroris 11 September 2001 dan mantan tahanan di negara-negara pemukiman kembali/repatriasi.”Sejak Guantánamo dibuka, Pelapor PBB untuk Penyiksaan berturut-turut mencoba mengunjungi penjara tersebut, tetapi ditolak, baik karena permusuhan pemerintah AS, atau karena kegagalan pihak pejabat untuk menjamin bahwa setiap pertemuan yang diadakan dengan para tahanan tidak akan dipantau.Kunjungan tersebut disambut baik, karena dianggap menunjukkan keterbukaan pemerintahan Biden terhadap pengawasan eksternal yang signifikan dari PBB. Sejauh ini, satu-satunya pihak di luar militer dan intelijen AS yang pernah diizinkan untuk mengunjungi tahanan itu adalah perwakilan dari Komite Palang Merah Internasional (ICRC), pengacara para tahanan, psikiater atau psikolog independen yang mengevaluasi kesehatan mental tahanan, dan agen intelijen asing.Namun demikian, masih tidak masuk akal untuk menganggap bahwa pertemuan itu tidak akan dipantau, terutama dengan apa yang disebut "tahanan bernilai tinggi", orang-orang yang ditahan dan disiksa di "situs hitam" CIA, yang telah diselimuti kerahasiaan dan berulang kali menjadi sasaran pengawasan sejak kedatangan mereka di penjara pada bulan September 2006.Meski begitu, ini adalah kemajuan yang signifikan, dan diharapkan laporan akhir Ní Aoláin akan menambah tekanan pada Presiden Biden untuk akhirnya mengamankan penutupan Guantánamo.[IT/AR]