Margaret Kimberley: Apakah US Meledakkan Nord Stream Jika Tak Ada Media yang Melaporkannya?

Islam Times - Dalam opini yang dimuat Eurasia Review pada Jumat, Kimberley memaparkan bahwa AS adalah pelaku peledakan pipa Nord Stream meski media-media terkemuka tidak membeitakannya.

Adalah Seymour Hersh, reporter lepas yang pernah mengungkap peristiwa-peristiwa besar mulai dari pembantaian warga sipil Vietnam oleh tentara AS pada tahun 1969 di My Lai, Watergate, kudeta CIA melawan pemerintah Chile, sampai penyiksaan warga Irak di penjara Abu Ghraib, yang memberikan bukti tentang bagaimana pemerintahan Biden meledakkan pipa Nord Stream pada 26 September 2022.Dalam artikel 5.200 kata yang diterbitkan di Substack-nya berjudul How America Took Out the Nord Stream Pipeline , Hersh menggunakan sumber-sumber sangat tinggi yang menjadi bukti bagaimana aksi itu dilakukan.Joe Biden dan tim kebijakan luar negerinya di Departemen Luar Negeri, Badan Keamanan Nasional, dan Badan Intelijen Pusat pertama kali membahas operasi tersebut setahun sebelum melaksanakannya, dan berbulan-bulan sebelum operasi militer khusus Rusia di Ukraina dimulai. Ketakutan akan integrasi yang semakin dalam antara Rusia dan Jerman menjadi penyebab kekhawatiran. Mereka ingin mengakhiri hubungan sumber daya dan keuangan Eropa dengan Rusia, dan memutuskan bahwa meledakkan alat transportasi gas alam adalah ide yang bagus.Menurut sumber Hersh, plot tersebut dilakukan dengan bantuan dari Norwegia, negara anggota NATO yang menjadikan dirinya satu-satunya sumber gas alam di wilayah tersebut dengan membantu serangan tersebut. Perlu diingat, Sekretaris Jenderal NATO saat ini, Jens Stoltenberg, sebelumnya adalah perdana menteri Norwegia.AS memiliki motif, sarana, dan peluang serta menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mengakui plot tersebut dan kemudian kejahatan setelah itu terjadi. Pada bulan Februari 2022, Biden berjanji untuk menghentikan proyek Nord Stream 2 dan menambahkan sebagai tindakan yang baik, "Saya berjanji kepada Anda bahwa kami akan dapat melakukannya." Setelah ledakan, Menteri Luar Negeri Antony Blinken berkata, “Ini adalah kesempatan luar biasa untuk mengakhiri ketergantungan pada energi Rusia untuk selamanya.”Pejabat bahwahan Menteri Luar Negeri Victoria Nuland dengan sombong mengatakan pada sidang Senat, “Senator Cruz, saya seperti Anda, dan saya pikir pemerintah sangat bersyukur mengetahui bahwa Nord Stream 2 sekarang seperti yang Anda ingin katakan, sebongkah logam di bagian bawah laut.”Artikel Hersh menjadi sensasi online ketika diterbitkan pada 8 Februari 2023, tetapi sejak itu diabaikan oleh media korporat besar. Orang bertanya apakah itu benar-benar terjadi ketika New York Times, Washington Post, dan jaringan televisi mengabaikan apa yang seharusnya menjadi berita besar.Tidak sulit untuk memahami mengapa individu dan institusi yang sama, yang bertindak sebagai juru bicara negara malah ingin menyembunyikan pelaporan Hersh. Selama berbulan-bulan mereka telah bertindak sebagai juru tulis, bukan sebagai jurnalis. Hari-hari ketika mereka bersaing untuk memecahkan berita yang ingin ditutup-tutupi oleh seorang presiden sudah lama berlalu. Mereka sekarang mengikuti narasi kemapanan, dan mempromosikan imperialisme sebanyak orang-orang yang ditugaskan untuk menutupi dan menghadapi mereka. Tidak seorang pun bertanya tentang pengungkapan Hersh di konferensi pers harian gedung putih sehari setelah itu diterbitkan.Media tidak hanya mengabaikan apa yang dilaporkan Hersh, tetapi Partai Republik yang mengaku menentang Biden dan Demokrat juga diam. Ada pelanggaran yang tidak dapat ditembus yang dilakukan dalam tulisan Hersh tetapi orang-orang yang seharusnya mengajukan pertanyaan malah menolak. Partai Republik sama bersemangatnya dengan Demokrat untuk mengakhiri keberadaan Nord Stream. Kata kolusi yang banyak dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir cocok di sini dan itu berarti secara politis, kisah Hersh sekarang berada di dasar laut.Biden adalah rubah yang bertanggung jawab atas kandang ayam, bersiap meminta kongres untuk anggaran pertahanan terbesar dalam sejarah, sebagian besar untuk mengisi kembali senjata yang digunakan di Ukraina. Orang-orang yang diminta menerima penghematan untuk diri mereka sendiri sebagian besar tidak mengetahui bagaimana konflik dimulai dan mengapa uang mereka digunakan untuk segala tujuan kecuali untuk hal-hal yang menguntungkan mereka.Sabotase Nord Stream bukan satu-satunya berita yang sangat besar. Keputusan untuk menyabotase Nord Stream sangat ceroboh, dan merupakan tanda bahwa Biden dan timnya bersedia mengambil risiko perang yang lebih luas untuk melakukan apa yang tidak dapat mereka lakukan, melemahkan Rusia atau mengeluarkan Vladimir Putin dari jabatannya, atau menghancurkan Rusia secara ekonomi. Pada saat orang-orang di AS perlu mengetahui kebenaran yang sulit, kebenaran itu dijauhkan dari mereka.Begitu lengkapnya indoktrinasi sehingga ketidakstabilan Biden yang nyata tidak pernah dibahas, bahkan ketika publik melihatnya sendiri tanpa filter. Di pidato kenegaraan dia membuat pernyataan aneh ini, “Sebutkan pada saya pemimpin dunia yang akan bertukar tempat dengan Xi Jinping! Beri nama saya satu! Beri nama saya satu!” Ledakan aneh Biden itu tidak pernah mendapat perhatian yang layak.Media berperilaku dengan cara yang melanggar etika mereka sendiri dan bahkan mungkin kriminal. Jangan sampai ada yang lupa, pengadilan Nuremberg pasca-Perang Dunia II menuduh pers Jerman melakukan "propaganda sebagai alat perang." Sekarang di era nuklir media yang dikenal sebagai “kolektif barat” bertindak dengan cara yang sama, menutupi kejahatan dan mengulangi kebohongan sebagai kebenaran atas nama membuat dan melanjutkan perang.Pemerintahan Biden telah melakukan sabotase Nord Stream, apakah media mengatakan demikian atau tidak. Kurangnya perhatian mereka tidak mengubah fakta, tetapi menghilangkan mereka dan itu sangat berbahaya bagi seluruh dunia.[IT/AR]