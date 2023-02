Ilmuwan Gempa Memiliki Alat Baru untuk Menemukan Alat Besar Berikutnya

Islam Times - Keanehan fisika sehari-hari bisa menjadi bagian penting yang hilang dalam upaya para ilmuwan untuk memprediksi gempa bumi terkuat di dunia.

Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Science, para peneliti di The University of Texas di Austin menemukan bahwa fenomena gesekan bisa menjadi kunci untuk memahami kapan dan seberapa keras patahan bergerak. Itu karena fenomena tersebut, yang menjelaskan kenapa dibutuhkan lebih banyak upaya untuk mendorong kotak berat dari keadaan diam daripada membuatnya tetap bergerak, mengatur seberapa cepat permukaan patahan menyatu, atau sembuh, setelah gempa bumi. Patahan yang lambat sembuhnya cenderung bergerak tanpa membahayakan, sedangkan patahan yang sembuh cepat cenderung bertahan hingga patah dalam gempa besar yang merusak.Penemuan ini bisa menjadi kunci untuk memahami kapan, dan seberapa keras, patahan bergerak. Itu saja tidak akan memungkinkan para ilmuwan untuk memprediksi kapan gempa besar berikutnya akan menyerang - kekuatan di balik gempa bumi besar terlalu kompleks - tetapi itu memberi para peneliti cara baru yang berharga untuk menyelidiki penyebab dan potensi terjadinya gempa besar yang merusak, kata para penulis."Fisika dan logika yang sama harus berlaku untuk semua jenis patahan yang berbeda di seluruh dunia," kata rekan penulis studi Demian Saffer, direktur Institut Geofisika Universitas Texas di Jackson School of Geosciences. “Dengan sampel dan observasi lapangan yang tepat, kami sekarang dapat mulai membuat prediksi yang dapat diuji tentang seberapa besar dan seberapa sering peristiwa slip seismik besar dapat terjadi di patahan besar lainnya, seperti Cascadia di Pacific Northwest.”Untuk membuat penemuan ini, para peneliti menyusun sebuah tes yang menggabungkan bebatuan dari patahan yang dipelajari dengan baik di lepas pantai Selandia Baru dan model komputer, untuk berhasil menghitung bahwa jenis gempa "gerakan lambat" yang tidak berbahaya akan terjadi setiap beberapa tahun karena batuan yang kaya tanah liat di dalam patahan sangat lambat untuk sembuh.Sampel batuan yang diuji para peneliti dibor dari sekitar setengah mil di bawah dasar laut di patahan di Selandia Baru. Mereka meremas batu-batu zona patahan dengan mesin hidrolik dan menemukan bahwa sampel sangat lambat untuk pulih dan mudah terpeleset. Ketika mereka memasukkan data batuan ke dalam model komputer patahan, hasilnya adalah getaran kecil dengan gerakan lambat setiap dua tahun, hampir sama persis dengan pengamatan dari patahan Selandia Baru.Para peneliti berpikir batuan kaya tanah liat, yang umum terdapat di banyak patahan besar, bisa mengatur gempa bumi dengan membiarkan lempengan-lempengan meluncur diam-diam melewati satu sama lain, yang membatasi penumpukan tekanan. Penemuan ini dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu patahan cenderung tergelincir dalam gempa besar yang merusak, kata pemimpin studi Srisharan Shreedharan, peneliti afiliasi di Institut Geofisika Universitas Texas dan asisten profesor di Universitas Negeri Utah.“Ini tidak membuat kita lebih dekat untuk benar-benar memprediksi gempa bumi, tetapi ini memberi tahu kita apakah suatu patahan cenderung tergelincir secara diam-diam tanpa gempa bumi, atau memiliki gempa besar yang mengguncang tanah,” katanya.Di Cascadia, hanya ada sedikit bukti getaran gerakan lambat yang dangkal. Itulah salah satu alasan Jaringan Seismik Barat Laut Pasifik ingin menempatkan sensor di area utama patahan. Studi baru memberi mereka kerangka kerja untuk melakukannya, kata Direktur jaringan Harold Tobin.“Kami ingin membidik proses di bagian dangkal patahan karena itulah yang mengatur ukuran tsunami,” kata Tobin, yang bukan bagian dari penelitian."Penyembuhan patahan tidak menjelaskan segalanya, tetapi itu memberi kita jendela ke dalam kerja kesalahan zona subduksi yang tidak kita miliki sebelumnya."[IT/AR]