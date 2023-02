China Menentang dengan Tegas Kunjungan Pejabat Pentagon ke Taiwan

China - US flags

IslamTimes - Juru bicara Kementerian Luar Negeri China telah menegaskan kembali penentangan tegas Beijing terhadap segala jenis interaksi resmi dan hubungan militer antara Amerika Serikat dan Taiwan.

Wang Wenbin mengeluarkan komentar tersebut saat pejabat tinggi Pentagon China, Wakil Asisten Menteri Pertahanan Michael Chase, tiba di Taipei untuk berkunjung pada hari Jumat (17/2).Wang mengatakan Pentagon harus memutuskan kontak militer dengan Taiwan untuk mencegah eskalasi ketegangan di Selat Taiwan."Kami bersikeras bahwa Amerika Serikat mengakhiri interaksi resmi dengan Taiwan, memutuskan semua bentuk kontak militer, berhenti mencampuri masalah Taiwan dan menciptakan faktor-faktor yang mengarah pada peningkatan ketegangan di Selat Taiwan," katanya.Menekankan bahwa Washington perlu menghormati prinsip "Satu China" dan perjanjian China-AS, juru bicara itu menambahkan, "Kami sangat menentang kontak resmi antara Amerika Serikat dan Taiwan. Posisi China dalam masalah ini jelas dan konsisten."Kunjungan Chase ke Taiwan adalah perjalanan pertama ke pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu oleh seorang pejabat tinggi Pentagon dalam empat tahun terakhir. Pada 2019, Wakil Asisten Menteri Pertahanan AS untuk Asia Timur Heino Klinck melakukan kunjungan ke Taipei.Agustus lalu, militer China menggelar latihan perang di dekat Taiwan untuk mengungkapkan kemarahannya atas kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taipei.China memiliki kedaulatan atas China Taipei, dan di bawah kebijakan Satu China, hampir semua negara dunia mengakui kedaulatan tersebut. AS juga mengakui kedaulatan China atas pulau itu, tetapi telah lama mendekati Taipei dalam upaya untuk membuat Beijing bingung.AS, yang mendukung presiden separatis Taipei, juga terus menjual senjata ke pulau yang memiliki pemerintahan sendiri yang bertentangan dengan Beijing dan melanggar kebijakan resminya sendiri, setelah berubah menjadi pemasok peralatan militer utama Taipei.Penjualan senjata Washington ke Taiwan berjalan di bawah ketentuan yang disebut Undang-Undang Hubungan Taiwan 2022, dan ada dukungan bipartisan untuk menyediakan senjata ke pulau itu.Kembali pada bulan September, pemerintahan Presiden AS Joe Biden menyetujui penjualan senjata lebih dari $1,1 miliar ke China Taipei, yang terbesar dalam masa jabatannya, yang mencakup hingga 60 rudal anti-kapal dan hingga 100 rudal udara-ke-udara.Sejak 2017, AS telah menyetujui penjualan senjata senilai lebih dari $20 miliar ke Taipei.[IT/r]