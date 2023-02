Duta Iran Menolak Tuduhan Harian Inggris yang 'Tidak Berdasar' dan 'Dibuat-buat'

IslamTimes - Kuasa Usaha Iran untuk Inggris telah bereaksi terhadap komentar yang diterbitkan di The Telegraph baru-baru ini, menolak tuduhan yang dilontarkan terhadap Iran dalam artikel tersebut sebagai "tidak berdasar dan dibuat-buat."

Dalam serangkaian tweet pada hari Kamis (16/2), Mehdi Hosseini Matin menolak komentar tersebut, yang dibuat oleh dua anggota parlemen Inggris, Stephen Crabb dan Steve McCabe, yang masing-masing adalah ketua kelompok parlemen Friends of Zionis Israel di partai Konservatif dan Buruh.Berjudul "Teror Iran adalah bahaya yang jelas dan nyata bagi Inggris," artikel itu diterbitkan secara online pada 12 Februari, melontarkan tuduhan, khususnya terhadap Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC).Artikel itu “penuh dengan tuduhan palsu, tidak berdasar & dibuat-buat terhadap Republik Islam Iran,” tulis Hosseini Matin.IRGC adalah “satu-satunya organisasi yang berperang melawan terorisme di kawasan; dalam situasi yang bahayanya sangat dekat dengan Eropa dan tidak ada yang berani melawannya,” kata utusan itu, sambil menekankan, “IRGC masih menjadi pejuang utama dalam memerangi terorisme di wilayah tersebut.”Para penulis telah menyerukan daftar hitam IRGC di tengah upaya lobi AS dan Zionis Israel untuk melarang pasukan militer resmi Iran sebagai "organisasi teroris."Awal Februari, The Times melaporkan bahwa pemerintah Inggris telah menghentikan rencana untuk memasukkan IRGC ke dalam daftar hitam, mengutip kekhawatiran Kementerian Luar Negeri bahwa langkah tersebut akan memblokir saluran komunikasi dengan Iran.Mengutip sumber-sumber di pemerintah, laporan itu mengatakan ada juga kekhawatiran tentang cara memasukkan IRGC ke dalam daftar hitam karena, tidak seperti badan terlarang lainnya, pasukan Iran adalah agen resmi pemerintah.“Pejabat Kementerian Luar Negeri sangat memperhatikan terhadap pelarangan karena mereka ingin mempertahankan akses. Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah secara lebih luas, mendukung langkah tersebut. IRGC seharusnya sudah dilarang sekarang tetapi seluruh prosesnya membeku,” kata sumber Whitehall saat itu.Kurang dari dua minggu sebelumnya, Uni Eropa juga memilih untuk tidak memasukkan IRGC ke dalam daftar hitam, meskipun ada permintaan dari Parlemen Eropa.Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan pada 23 Januari bahwa pemblokiran tersebut tidak dapat mencantumkan IRGC sebagai entitas "teroris" tanpa keputusan pengadilan Uni Eropa.Tehran, sementara itu, mengecam keras upaya tersebut, mencatat bahwa IRGC adalah badan resmi pemerintah Republik Islam Iran dan karenanya langkah tersebut bertentangan dengan hukum dan prinsip internasional.Pejabat Iran juga menekankan bahwa jika bukan karena upaya pasukan IRGC dalam perang melawan terorisme di Suriah dan Irak, Eropa tidak akan memiliki keamanan saat ini.Dugaan pengiriman droneDi tempat lain, diplomat Iran menolak tuduhan pengiriman drone Iran ke Rusia untuk digunakan dalam perang Ukraina.“Atas tuduhan menjual Drone ke Rusia, Iran telah berkali-kali meminta dari Ukraina untuk membawa bukti mereka dalam format negosiasi langsung di negara ketiga dan masih mendukungnya. Tapi tidak ada jawaban dari Ukraina,” tegasnya.“Iran bukanlah sarana bagi Ukraina untuk [menarik] lebih banyak dukungan dari sekutu,” utusan itu menekankan.Baik Tehran dan Moskow secara konsisten membantah tuduhan tersebut, dengan para pejabat Iran mengatakan bahwa Kiev sejauh ini gagal memberikan bukti atas klaimnya.[IT/r]