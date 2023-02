Menteri Perang Rezim Zionis: Iran Mengekspor Senjata ke 50 Negara di Dunia

IslamTimes - Yoav Gallant, Menteri Perang rezim Zionis, mengklaim pada konferensi keamanan Munich pada hari Jumat (17/2) bahwa Iran menjual senjata ke lebih dari 50 negara.

Pada hari pertama Konferensi Keamanan Munich, Menteri Perang rezim Zionis mengklaim bahwa Iran mengekspor senjata ke lebih dari 50 negara di dunia.Dia lebih lanjut menekankan bahwa tahun lalu, Iran telah menjadi pengekspor global senjata mematikan dan berhubungan dengan 50 negara di dunia untuk menjual senjata kepada mereka.Menteri Perang Zionis melanjutkan dengan mengklaim bahwa ancaman Iran meningkat di benua dan terhadap negara, dan mengatakan: Iran mengirim drone dengan jangkauan 1000 kilometer ke negara-negara di Eropa Timur, termasuk Belarusia, dan telah melakukan hal yang sama di Amerika Selatan pada masa lalu. .Dia menambahkan: Komunitas internasional harus bersatu dan mengambil langkah segera dan cepat untuk menghentikan kesepakatan senjata ini dan menciptakan mekanisme hukuman yang efektif untuk itu.Surat kabar The Guardian pada hari Selasa (14/2) mengutip pejabat intelijen AS yang mengklaim bahwa Iran muncul sebagai pemimpin dunia dalam produksi drone yang murah dan mematikan.Menurut laporan ini, analis di Badan Intelijen Pertahanan AS menjelaskan bagaimana Iran berubah dari pemain drone regional menjadi pendukung utama Rusia.Konferensi tahun ini di Munich akan dihadiri oleh Jens Stoltenberg, Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Bill Gates, miliarder Amerika dan pendiri Microsoft, Ursula von der Leyen, kepala Komisi Eropa, dan kepala organisasi Eropa lainnya.