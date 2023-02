Penggerebekan Pajak BBC, Kebebasan Pers India Jadi Sorotan 

IslamTimes - Partai nasionalis Hindu Bharatiya Janata Modi mengatakan keduanya tidak terhubung, tetapi kelompok hak asasi manusia mengatakan penggerebekan BBC minggu ini menunjukkan kondisi kebebasan pers yang berbahaya di negara demokrasi terbesar di dunia itu.

Outlet berita yang menerbitkan laporan yang tidak menguntungkan mendapati diri mereka menjadi sasaran tindakan hukum, sementara jurnalis yang kritis terhadap pemerintah dilecehkan dan bahkan dipenjara.Penutupan kantor BBC selama tiga hari di New Delhi dan Mumbai adalah yang terbaru dari beberapa operasi "pencarian dan survei" serupa terhadap rumah media."Sayangnya, ini sedang menjadi tren, tidak ada yang menghindar dari itu," kata Kunal Majumdar dari Komite Perlindungan Wartawan kepada AFP.Setidaknya empat outlet India yang secara kritis melaporkan penggerebek oleh petugas pajak atau penyelidik kejahatan keuangan pemerintah dalam dua tahun terakhir, katanya.Seperti halnya BBC, outlet tersebut mengatakan pejabat menyita telepon dan mengakses komputer yang digunakan oleh jurnalis."Ketika Anda memiliki otoritas yang mencoba memeriksa materi Anda, memeriksa pekerjaan Anda, itu adalah intimidasi," tambah Majumdar."Masyarakat internasional harus bangun dan mulai menanggapi masalah ini dengan serius."India telah turun 10 peringkat ke peringkat 150 dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia, yang disusun oleh Reporters Without Borders, sejak Modi menjabat pada 2014.Wartawan telah lama menghadapi pelecehan, ancaman hukum, dan intimidasi untuk pekerjaan mereka di India, tetapi lebih banyak kasus kriminal yang diajukan terhadap wartawan daripada sebelumnya, menurut Free Speech Collective.Pengaduan pidana dikeluarkan terhadap rekor 67 jurnalis pada tahun 2020, tahun terakhir yang angkanya tersedia, kelompok masyarakat sipil setempat melaporkan.Sepuluh jurnalis berada di balik jeruji besi di India pada awal tahun ini, menurut Reporters Without Borders.Setelah ditangkap, wartawan dapat menghabiskan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun menunggu kasus terhadap mereka diproses melalui pengadilan.Film dokumenter BBC mengeksplorasi masa Modi sebagai menteri utama negara bagian Gujarat selama kerusuhan agama yang menewaskan sedikitnya 1.000 orang, kebanyakan dari mereka adalah minoritas Muslim.Program tersebut mengutip laporan kementerian luar negeri Inggris yang mengklaim bahwa Modi bertemu dengan petugas polisi senior dan "memerintahkan mereka untuk tidak ikut campur" dalam kekerasan anti-Muslim oleh kelompok Hindu sayap kanan.Serial dua bagian tersebut menampilkan wawancara BBC dengan Modi tak lama setelah kerusuhan, di mana dia ditanya apakah dia dapat menangani masalah tersebut secara berbeda.Modi menjawab bahwa kelemahan utamanya adalah tidak mengetahui "bagaimana menangani media"."Itu adalah sesuatu yang dia tangani sejak itu," Hartosh Singh Bal, editor politik majalah Caravan India, mengatakan kepada AFP."Itu meringkaskan sikapnya."Film dokumenter BBC tidak mengudara di India tetapi memicu tanggapan marah dari pemerintah, yang menganggap isinya sebagai "propaganda permusuhan".Pihak berwenang menggunakan undang-undang teknologi informasi untuk melarang berbagi tautan ke program dalam upaya menghentikan penyebarannya di media sosial.Gaurav Bhatia, juru bicara BJP, mengatakan penggerebekan minggu ini di kantor BBC sah dan waktunya tidak ada hubungannya dengan siaran dokumenter itu."Jika Anda telah mengikuti hukum negara, jika Anda tidak menyembunyikan apa pun, mengapa takut dengan tindakan yang sesuai dengan hukum," katanya kepada wartawan.[IT/r]