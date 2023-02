Nuland Menguraikan Tujuan AS untuk Konflik Ukraina

Victoria Nuland- US Under Secretary of State for Political Affairs.jpg

IslamTimes - Kecuali semenanjung Krimea paling tidak "demiliterisasi", Ukraina tidak akan merasa aman, sementara akhir yang ideal untuk konflik saat ini adalah dengan revolusi di Moskow, kata Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Politik Victoria Nuland, Kamis (16/2).

"Bidan" Maidan berharap penaklukan Krimea dan perubahan rezim di Rusia"Warga Ukraina harus mendapatkan peta yang lebih berkelanjutan bagi mereka,” kata Nuland dalam wawancara video dengan wadah pemikir Washington, Carnegie Endowment. "Mereka memiliki bagian wilayah yang signifikan yang mereka butuhkan untuk menjadi negara yang layak, bahkan sebelum Anda sampai pada pertanyaan tentang Krimea, dan itulah yang mereka fokuskan sekarang.""Posisi AS adalah bahwa Ukraina berhutang dan berhak atas semua wilayah mereka di dalam perbatasan internasional mereka, yang berarti Krimea juga," tambah Nuland.Ditugaskan ke Ukraina oleh Uni Soviet pada tahun 1954, Crimea memilih untuk bergabung kembali dengan Rusia pada Maret 2014, setelah kudeta kekerasan di Kiev yang dibantu oleh "bidan" Nuland, menurut penyadapan panggilan telepon yang terkenal.“Ukraina tidak akan aman kecuali Krimea – minimal, minimal – didemiliterisasi,” tegas Nuland pada hari Kamis (16/2), mengklaim bahwa Moskow telah mengubah semenanjung menjadi pangkalan militer, dengan pos komando, depot logistik, dan lapangan terbang untuk “drone Iran.”“Itu adalah target yang sah, Ukraina menyerang mereka, dan kami mendukungnya,” katanya.Awal pekan ini, Politico mengutip dua pejabat anonim yang menyiratkan bahwa bos Nuland, Menteri Luar Negeri Antony Blinken, telah mengakui bahwa AS tidak “secara aktif mendorong” Ukraina untuk merebut Krimea dan bahwa setiap tindakan di semenanjung itu akan menjadi “keputusan Kiev sendiri.”Nuland, bagaimanapun, memberi tahu Carnegie bahwa tujuan medan perang Washington dan Kiev tumpang tindih "dalam hal apa yang ingin dilakukan Ukraina di medan perang, dan apa yang kami memungkinkan untuk mereka rencanakan."Ditanya bagaimana dia melihat konflik berakhir, Nuland mengatakan "Barat tidak boleh percaya, selama Vladimir Putin berkuasa, atau orang seperti dia, bahwa ini benar-benar berakhir.” Bahkan jika pertempuran berakhir sesuai keinginan Ukraina, “harus ada rencana jangka panjang” untuk membangun militer Ukraina sebagai pencegah. Dia juga menyatakan preferensi untuk Rusia menggulingkan pemerintah mereka untuk "masa depan yang lebih baik" yang ditawarkan oleh Barat.AS telah memberikan lebih dari $100 miliar bantuan militer ke Ukraina selama setahun terakhir saja, tetapi Washington secara resmi menegaskan bahwa AS bukan pihak dalam konflik tersebut.[IT/r]