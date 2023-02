Anak-anak Dikirim untuk Bekerja Secara Ilegal di Rumah Potong Hewan AS

IslamTimes - Kontraktor kebersihan AS Packers Sanitation Services Inc. [PSSI] telah ditangkap karena mempekerjakan anak-anak secara ilegal, termasuk beberapa yang berusia 13 tahun, untuk bekerja di rumah jagal, salah satu lingkungan tenaga kerja paling berbahaya di negara itu.

Perusahaan yang berbasis di Wisconsin itu mempekerjakan sedikitnya 102 anak dari usia 13 hingga 17 tahun dan menugaskan mereka untuk bekerja shift malam di 13 pabrik pengepakan daging di delapan negara bagian, kata Departemen Tenaga Kerja AS, Jumat (17/2). PSSI, yang merupakan salah satu penyedia layanan keamanan dan sanitasi makanan terbesar di AS, membayar denda lebih dari $1,5 juta, sebesar $15.138 untuk setiap anak yang dipekerjakan secara ilegal.Penyelidik federal menemukan bahwa anak di bawah umur yang disewa oleh PSSI bekerja dengan bahan kimia berbahaya dan membersihkan peralatan rumah jagal, seperti gergaji belakang dan pemecah kepala. Setidaknya tiga anak terluka, termasuk seorang anak berusia 14 tahun yang bekerja dari jam 11 malam. sampai jam 5 pagi sebanyak enam hari seminggu, dan bolos sekolah setelah menderita luka bakar kimia.Pengepakan daging adalah salah satu industri paling berbahaya di AS, dengan pekerja tiga kali lebih mungkin menderita cedera serius daripada rata-rata pekerja Amerika, menurut data pemerintah. Dengan gergaji, gerinda, pengait, dan ekstruder di sekelilingnya, cedera umum termasuk amputasi jari atau tangan, patah tulang, luka bakar, dan trauma kepala.“Anak-anak ini seharusnya tidak pernah dipekerjakan di pabrik pengepakan daging, dan ini hanya dapat terjadi jika majikan tidak mengambil tanggung jawab untuk mencegah terjadinya pelanggaran pekerja anak,” kata Jessica Loman, wakil administrator Departemen Tenaga Kerja.Departemen menemukan bahwa PSSI mengabaikan pemberitahuan yang diterimanya ketika sistemnya sendiri menandai beberapa karyawannya sebagai anak di bawah umur. Ketika penyelidik tiba dengan surat perintah, pejabat perusahaan diduga mencoba menggagalkan penyelidikan mereka.“Tidak ada anak yang harus tunduk pada kondisi yang ditemukan dalam penyelidikan ini,” kata Seema Nanda, pengacara di Departemen Tenaga Kerja. Undang-undang perburuhan AS mengizinkan perusahaan mempekerjakan anak di bawah umur untuk beberapa pekerjaan, tetapi bukan pekerjaan yang dianggap berbahaya.[IT/r]