Raisi: AS Berusaha Menghentikan Kemajuan Iran Melalui Sanksi, Tetapi Gagal

IslamTimes - Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan Amerika Serikat dan sekutu Baratnya berusaha menghentikan kemajuan bangsa Iran melalui sanksi tetapi gagal dalam upaya mereka, menggambarkan tindakan koersif sebagai bentuk lain dari perang melawan Iran.

Raisi membuat pernyataan itu dalam sebuah wawancara eksklusif dengan jaringan berita televisi CGTN berbahasa Inggris yang dikelola pemerintah China yang disiarkan pada hari Sabtu (18/2).“Intinya, ini juga merupakan bentuk perang. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa metode telah berubah dari kekuatan militer menjadi rezim sanksi. Sanksinya sangat kejam. Obat-obatan penting yang dibutuhkan pasien, termasuk obat untuk merawat anak-anak dengan penyakit kulit kupu-kupu , telah ditambahkan ke dalam daftar item sanksi terhadap Iran. Ini telah menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi pasien dan keluarga mereka. Mereka juga memberikan sanksi vaksin COVID-19," kata presiden Iran itu.“Ketika saya bertemu dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa [António Guterres] di New York [di sela-sela Majelis Umum PBB], saya mengemukakan masalah ini. Dia menyatakan permintaan maafnya, dengan mengatakan bahwa terlepas dari upaya terbaiknya, dia tidak dapat membujuk Amerika Serikat untuk mencabut larangan ekspor vaksin ke Iran.""Semua orang tahu bahwa sanksi menyakiti rakyat biasa. Mereka mengatakan sanksi hanya menargetkan pemerintah Iran, tetapi rakyatlah yang menanggung beban dampak kejam mereka," kata Raisi.“Mereka (politisi Amerika) dan pendukungnya sering mengatakan bahwa pemerintah Iran akan pergi dalam enam bulan, atau di tahun ini dan itu. Tapi sekarang lebih dari 40 tahun telah berlalu. Mereka yang membuat klaim seperti itu yang hilang. . Ada yang meninggal dunia, ada yang meninggalkan jabatannya. Tapi pendirian Islam kami ada dengan vitalitas yang besar. AS ingin menghambat pembangunan kami melalui sanksi. Tapi rakyat kami, terutama para pemuda kami, tidak pernah putus asa atau berhenti bergerak maju," tulisnya. kata presiden Iran.Di tempat lain dalam sambutannya, Raisi menunjuk pada negosiasi Wina tentang penyelamatan kesepakatan nuklir 2015 -- yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) -- dan penghapusan sanksi anti-Iran.“Mereka (pihak Barat dalam kesepakatan) mengklaim sedang mencari kesepakatan, tetapi yang kami lihat adalah bahwa tindakan mereka tidak sesuai dengan tuduhan mereka. Sementara Iran telah menyatakan tekadnya untuk mencapai kesepakatan yang baik, mereka tidak mengikuti tuntutan tersebut. "Mereka berdua telah mengingkari janji mereka dan menarik diri dari JCPOA. Mereka juga telah meninggalkan meja perundingan dan mengumumkan minat untuk mengejar tujuan mereka di jalan-jalan dan menghasut kekacauan daripada terlibat dalam pembicaraan," kata Raisi.Apa yang kita lihat dalam perilaku pemerintahan AS saat ini yang dipimpin oleh Presiden Joe Biden tidak berbeda dengan para pendahulunya, kata presiden Iran itu.Negosiasi antara pihak-pihak dalam kesepakatan dimulai di Wina pada April 2021, dengan maksud membawa AS kembali ke kesepakatan dan mengakhiri kampanye "tekanan maksimum" terhadap Iran.Tehran, yang kepatuhan ketatnya terhadap kesepakatan nuklir telah disertifikasi beberapa kali oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA), berpendapat bahwa AS perlu menawarkan jaminan bahwa dia tidak akan menarik atau melanggar perjanjian itu lagi.Namun, diskusi terhenti sejak Agustus 2022 karena desakan Washington untuk tidak mencabut semua sanksi yang dijatuhkan pada Teheran oleh pemerintahan AS sebelumnya dan menawarkan jaminan yang diperlukan."Kami percaya bahwa orang Amerika salah besar. Mereka salah perhitungan. Beberapa negara Eropa juga salah perhitungan. Pengetahuan mereka tentang Iran dan bangsa Iran tidak jelas. Mereka telah membandingkan bangsa Iran dengan yang lain. Mereka percaya bahwa mereka dapat mencapai tujuan mereka melalui tindakan yang sangat salah," kata Raeisi juga merujuk pada kerusuhan baru-baru ini di seluruh negeri.Kerusuhan pecah di Iran pada pertengahan September setelah kematian seorang wanita Iran berusia 22 tahun dalam tahanan polisi. Mahsa Amini pingsan di kantor polisi di Tehran dan dinyatakan meninggal tiga hari kemudian di rumah sakit. Sebuah laporan resmi oleh Organisasi Kedokteran Hukum Iran menyimpulkan bahwa kematian Amini disebabkan oleh penyakit, bukan dugaan pukulan di kepala atau organ tubuh vital lainnya.Komunitas intelijen Iran mengatakan beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan Inggris, telah menggunakan alat mata-mata dan propaganda mereka untuk memprovokasi kerusuhan dengan kekerasan di negara tersebut.Para perusuh mengamuk, secara brutal menyerang petugas keamanan dan menyebabkan kerusakan besar pada properti umum. Puluhan orang dan aparat keamanan tewas dalam kerusuhan tersebut.[IT/r]