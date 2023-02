Scott Bennett: AS Putus Asa Memicu Perang dengan Iran, Rusia, dan China Secara Bersamaan

IslamTimes - Mantan perwira militer AS, Scott Bennett, mengindikasikan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin harus diberi hadiah Nobel perdamaian karena Rusia telah menoleransi antagonisme AS dalam mendukung Ukraina dalam perang yang berisiko ini.

Dalam sebuah wawancara dengan Situs Web Anomicage, Bennett menekankan bahwa Barat telah mengobarkan perang proksi gila melawan Rusia, menambahkan bahwa kekuatan militer Rusia pada akhirnya pasti akan mengalahkan pemerintah Ukraina dan Eropa.Bennett mencatat bahwa orang-orang Eropa diperkirakan akan menggulingkan dan mempermalukan pemerintah mereka karena mendukung Ukraina, menambahkan bahwa perang proksi akan membuat orang Eropa kelaparan.Mantan perwira tersebut menegaskan bahwa para pejabat dan kekuatan AS prihatin dengan "memicu perang dengan Iran, Rusia, dan China secara bersamaan" untuk mendapatkan dukungan dari semua orang Amerika atas keputusan mereka yang salah.Bennett menunjukkan bahwa Amerika Serikat menggunakan kebohongan untuk membenarkan perangnya melawan musuh-musuhnya, memperingatkan agar tidak mengulangi kesalahan Irak dalam kasus Iran.Dalam hal ini, Bennett menceritakan beberapa temuan dasarnya di Republik Islam Iran selama kunjungannya tahun 2018, menunjukkan bagaimana rakyat Iran dididik dengan saleh dan tenang.Bennett menekankan bahwa AS dan Mossad berada di balik penyebaran propaganda bahwa Iran menindas wanita, menambahkan bahwa dia menyaksikan beberapa wanita menduduki jabatannya di Republik Islam.Dia juga menjelaskan bahwa orang-orang di Iran mencintai Pemimpinnya, menyangkal semua rumor tentang praktik diktator yang dilakukan oleh otoritas di sana.Bennett juga mengindikasikan bahwa orang Iran mencintai rakyat Amerika dan merujuk masalah mereka dengan pemerintahan AS kepada Tuhan, mencatat bahwa Tuhan telah menghukum Amerika dalam berbagai bentuk.Bennett menyoroti penyimpangan pendidikan, budaya, sosial, dan moral yang disaksikan di Amerika Serikat, menekankan bahwa tentara Amerika jauh lebih lemah daripada rekan-rekannya di Iran, Rusia, dan China meskipun memiliki senjata canggih.[IT/r]