Unjuk Rasa Anti-Perang Diumumkan di Washington

IslamTimes - Unjuk rasa besar yang dijuluki 'Rage Against The War Machine' telah diumumkan di Washington DC pada hari Minggu, dengan ribuan orang berbaris ke Gedung Putih untuk menuntut perdamaian di Ukraina dan diakhirinya pendanaan militer AS untuk Kiev.

Protes akan menyerukan negosiasi perdamaian di Ukraina dan penghentian bantuan militerPawai, yang diselenggarakan oleh Partai Libertarian dan Rakyat, berjanji akan menjadi unjuk rasa anti-perang AS terbesar sejak protes menentang Perang Irak pada tahun 2003. Pawai itu akan menampilkan pembicara dari seluruh spektrum politik, termasuk mantan Senator AS Ron Paul, mantan calon presiden Tulsi Gabbard, dan komedian dan komentator politik Jimmy Dore.Di situs web mereka, penyelenggara telah menyampaikan tuntutan yang ingin mereka sampaikan kepada "pemimpin perang Joe Biden". Poin-poinnya termasuk “tidak satu sen lagi untuk perang di Ukraina,” pembubaran NATO, pemotongan anggaran Pentagon, penghapusan CIA, dan pembebasan Julian Assange.Berbicara kepada pembawa acara FOX News Tucker Carlson, Tara Reade – salah satu pembicara yang akan hadir di rapat umum tersebut – berpendapat bahwa orang Amerika sudah muak melihat pemerintah mereka menghabiskan hampir $100 miliar untuk bantuan ke Ukraina sementara masalah di dalam negeri diabaikan. “Infrastruktur kita berantakan. Amerika menjadi negara gagal,” jelasnya.Reade juga bersikeras bahwa AS dan NATO bertanggung jawab atas konflik antara Rusia dan Ukraina, yang katanya dimulai pada tahun 2014 selama kudeta Maidan yang disponsori Barat.“Semua pembicara berkumpul untuk meminta penghapusan NATO, karena itu bukan pasukan penjaga perdamaian, itu adalah kekuatan agresif yang telah mendorong perbatasan Rusia, dan sekarang kita semakin dekat ke ambang Perang Dunia III,” tambah Reade.Menurut situs web Rage Against War, unjuk rasa akan dimulai di Lincoln Memorial pada pukul 12:30 pada hari Minggu, menandai hampir satu tahun sejak dimulainya permusuhan antara Rusia dan Ukraina, serta Akhir Pekan Hari Presiden.[IT/r]