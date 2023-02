Enam kebohongan Netanyahu dalam Wawancara Pertama

IslamTimes - Mustafa Fetouri, akademisi dan jurnalis Libya, dalam artikel yang dimuat The Palestinian Information Center pada Sabtu, menulis enam kebohongan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam wawancara besar internasional pertamanya dengan CNN awal bulan ini sejak dia kembali berkuasa di rezim Zionis.

Menurut Fetouri, Netanyahu menunjukkan bahwa dia masih pembohong yang produktif menyesatkan publik dengan sangat sengaja tentang berbagai masalah kebijakan.Satu hal yang menonjol sepanjang wawancara: Netanyahu masih menjadi manipulator yang sama seperti sebelumnya. Orang yang demi melindungi dirinya dari potensi pemenjaraan karena korupsi, penyuapan, dan penipuan, membentuk koalisi dengan politisi ekstrem kanan, termasuk Itamar Ben-Gvir yang secara terbuka rasis dan anti-Arab.Mitra koalisi seperti itu sangat ingin berkuasa dan siap membelanya selama mereka bisa mempertahankan posisi; dan Netanyahu sangat membutuhkan mereka. Bersama-sama, mereka membawa Israel ke perairan yang belum dipetakan; negara apartheid semakin rasis dan fasis dan, di atas segalanya, ini adalah rezim dengan menteri neo-Nazi. Setiap peluang perdamaian dengan Palestina kini telah sirna.Apa saja enam kebohongan utama Netanyahu dalam wawancara CNN itu? Ketika dia mengatakan bahwa dia telah membuat "perdamaian untuk perdamaian" dengan negara-negara Arab tanpa menawarkan imbalan apa pun, dia merujuk pada Abraham Accords yang ditandatangani pada masa jabatan sebelumnya. Faktanya adalah, dia membuat janji sebagai imbalan penandatanganan Kesepakatan, termasuk janji untuk tidak mencaplok Tepi Barat, namun kita melihat bagaimana aneksasi tanah terjadi setiap hari. Dia dengan sengaja menghilangkan referensi apa pun tentang peran pemaksaan yang dimainkan oleh mantan Presiden AS Donald Trump dalam menegosiasikan kesepakatan itu. Trump mendorong mereka melalui kombinasi ancaman dan insentif kepada para penandatangan Arab, yang akhirnya mencakup Maroko dan Sudan. Namun, sebagai pembohong, Netanyahu tidak berniat menepati janji yang dia buat.Pemimpin Israel itu kemudian berbicara tentang perang Rusia-Ukraina, dan mengatakan bahwa Amerika Serikat mentransfer "sebagian besar" pasokan militer Israel ke Ukraina. Faktanya, perbekalan itu adalah senjata Amerika yang ditimbun di Israel untuk digunakan pasukan AS bila perlu. Senjata-senjata itu telah digunakan sebelumnya, dan gagasan Israel bertindak sebagai depot senjata Amerika kembali ke perang Arab-Israel tahun 1973 ketika Pentagon muncul dengan gagasan memiliki senjata dan peralatan militer yang ditempatkan dan tersedia di wilayah tersebut, terutama untuk perlindungan Israel sana dan untuk digunakan dalam konflik di masa depan.Netanyahu juga mengklaim bahwa dia akan mengizinkan Palestina mengatur diri mereka sendiri. Ini adalah kebohongan ganda karena 'pemerintahan sendiri' merupakan bagian dari Kesepakatan Oslo yang disepakati tahun 1993 oleh pendahulunya Yitzhak Rabin dan mendiang pemimpin Palestina Yasser Arafat. Menurut Oslo, Palestina seharusnya sudah memiliki semacam negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya; mereka harus menikmati hak dan kedaulatan nasional mereka sepenuhnya, termasuk kebebasan bergerak dan bepergian. Namun, itu berakhir lebih buruk daripada sebelum Oslo. Selain itu, konsep Netanyahu tentang pemerintahan sendiri Palestina memberi Israel kekuatan "utama" dalam semua masalah keamanan. Dalam praktiknya, ini berarti pendudukan berkelanjutan dengan Israel yang memiliki kehadiran militer besar di lapangan, seperti yang terjadi sekarang. Hal ini menjadikan gagasan pemerintahan sendiri Palestina sebagai slogan kosong karena Israel—di bawah Netanyahu dan pendahulunya—belum memenuhi kewajibannya di bawah Oslo.Meski menjelaskan bahwa dia tidak akan menerima negara Palestina, hal ini tidak menghentikan Netanyahu untuk mengembek bahwa orang Palestina tidak pernah menerima Israel sebagai sebuah negara, tetapi itu pun bohong. Organisasi Pembebasan Palestina mengakui "hak untuk hidup" Israel pada September 1993 dengan imbalan negara pendudukan menerima PLO sebagai wakil sah rakyat Palestina. Semua kesepakatan selanjutnya antara kedua belah pihak didasarkan pada prinsip ini. Jika Netanyahu benar dalam klaimnya, lalu bagaimana dia menjelaskan fakta bahwa pemerintah Israel berturut-turut, termasuk yang dipimpinnya, telah mengadakan banyak putaran pembicaraan langsung dengan PLO dan Otoritas Palestina?Salah satu kebohongan terbesarnya mengenai kebijakan dalam negerinya datang ketika dia mengklaim bahwa reformasi peradilannya akan menyelaraskan negara pendudukan dengan "demokrasi" lain di dunia. Nyatanya, apa yang dia lakukan di sini adalah membuat Israel lebih ekstrem dan kurang demokratis dibandingkan sebelumnya (jika pernah ada). Inilah sebabnya mengapa ada protes besar terhadap rencananya yang terjadi di seluruh Israel.Sekali lagi, tanpa rasa malu apapun, Netanyahu menjajakan gagasan bahwa pendudukan Israel lebih baik tidak hanya untuk Israel tetapi juga untuk para korbannya. Dia mengatakan bahwa setiap kali Israel "keluar" dari beberapa tanah yang diduduki, kekuatan "radikal" lainnya mengambil alih. Dia mengutip, sebagai contoh, Lebanon selatan dan Gaza, mengatakan bahwa kekosongan yang diciptakan oleh kepergian Israel diisi oleh "proksi Iran" di Lebanon—Hizbullah—sementara di Gaza Hamas mengambil alih. Fakta menunjukkan bahwa Israel benar-benar dikalahkan di Lebanon dan harus pergi, sementara Hamas memenangkan pemilihan legislatif demokratis 2006 yang "bebas dan adil" dan Ismail Haniyeh adalah perdana menteri Otoritas Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Baik Israel dan sekutunya, maupun gerakan Fatah Palestina tidak menerima hasil pemilu, dan Israel di bawah Netanyahu telah mendukung PA yang tidak demokratis yang dipimpin oleh Mahmoud Abbas sejak saat itu.Selain itu, gagasan bahwa pendudukan Israel lebih baik bagi orang-orang yang berada di bawah pendudukan, umumnya merupakan klaim yang tidak masuk akal yang dibuat beberapa dekade setelah komunitas internasional merayakan berakhirnya penjajahan yang mengantarkan negara-negara merdeka di seluruh dunia. Dengan membuat komentar seperti itu, Netanyahu ingin kita percaya bahwa pendudukan adalah satu-satunya solusi bagi penderitaan jutaan warga Palestina yang telah hidup di bawah kekuasaan militer Israel selama tujuh dekade terakhir, atau telah dirampas dan tinggal di kamp-kamp pengungsi yang jorok sebagai akibat hasil pendudukan. Ini menjelaskan mengapa dia pergi "mengelilingi Palestina" untuk berdamai dengan negara-negara Arab lainnya tanpa melakukan apa pun untuk menyelesaikan masalah mendasar pendudukan Israel atas Palestina. Itulah akar permasalahannya, bukan perlawanan Palestina atau rakyat Palestina yang mencari hak sah mereka.Di bagian lain dari wawancara yang sama, demagog Netanyahu mengungkap rasismenya untuk dilihat semua orang ketika dia mengklaim bahwa budaya Arab merayakan kematian sementara budaya Yahudi merayakan kehidupan. Nada yang mendasari komentar semacam itu dari seseorang yang berkuasa sangat menyinggung jutaan orang di seluruh dunia, termasuk orang Palestina yang tanahnya diduduki Israel dan yang haknya, dijamin oleh hukum internasional, tidak pernah diakui oleh negara kolonial pemukim. Membuat komentar seperti itu di siaran langsung televisi berarti dia hidup dalam kebohongan bahwa prasangka anti-Arabnya dibenarkan karena rasnya dianggap lebih unggul dari yang lain.Susunan pemerintahan Netanyahu saat ini membuat mustahil untuk melihat bagaimana kemajuan dapat dicapai menuju perdamaian di wilayah tersebut. Jika perdana menteri Israel sendiri secara terbuka menolak gagasan solusi dua negara, di mana negara Palestina ada di samping Israel, menteri sayap kanannya yang ekstrim tidak dapat disalahkan karena mendorong agenda rasis mereka sendiri.Impunitas yang diberikan kepada Israel oleh AS, UE, dan Inggris, untuk menyebutkan tiga pelaku, berarti Netanyahu dapat berbohong secara terang-terangan dan lolos begitu saja. Tidak ada yang akan mencelanya, dan dia masih memiliki akses ke media arus utama untuk melanjutkan kebohongannya yang produktif.[IT/AR]