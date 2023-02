China Mengatakan Histeria Balon Menunjukkan Kelemahan AS

IslamTimes - Reaksi AS terhadap balon ketinggian China yang melayang di seluruh negeri, dan penembakan tiga benda terbang tak dikenal lainnya yang sangat digembar-gemborkan, adalah "konyol dan histeris," kata diplomat tertinggi China, Wang Yi, kepada Konferensi Keamanan Munich di Sabtu (18/2).

Diplomat Beijing menyarankan Washington akan lebih baik untuk fokus pada masalah internal“Itu tidak menunjukkan bahwa Amerika kuat, sebaliknya menunjukkan sebaliknya,” kata mantan menteri luar negeri, yang baru-baru ini dipromosikan untuk mengarahkan kebijakan luar negeri negara di Politbiro Partai Komunis China yang beranggotakan 24 orang.AS meluncurkan perburuan besar-besaran untuk UFO setelah 4 Februari menjatuhkan apa yang diklaimnya sebagai pesawat pengintai China yang dikirim untuk memata-matai situs militer dan lokasi sensitif lainnya. Beijing telah berulang kali membantah tuduhan itu, bersikeras bahwa balon itu adalah perangkat cuaca sipil yang terlempar keluar jalur secara tidak sengaja.“Di seluruh dunia ada banyak balon di langit, dari berbagai negara. Apakah Anda ingin menurunkan masing-masing dari mereka?" Wang bertanya. Washington sendiri telah menerbangkan balon udara di atas wilayah udara China setidaknya 10 kali sejak Mei 2022, klaim Beijing pekan lalu.Insiden balon itu memperdalam keretakan diplomatik dan menggagalkan kunjungan langka Menteri Luar Negeri AS ke Beijing, tetapi pada hari Sabtu (18/2), Antony Blinken mengonfrontasi Wang di sela-sela konferensi Munich untuk menegaskan bahwa “Amerika Serikat tidak akan menerima pelanggaran apa pun terhadap kedaulatan kita. .” Dia juga menguliahi rekannya dari China tentang konflik Ukraina, uji coba rudal Korea Utara dan Taiwan, serta “nilai dan kepentingan” Washington, menurut pembacaan singkat.Tidak segera jelas apa yang dikatakan Wang kepada Blinken secara pribadi, tetapi dalam pidato publik dia mendesak Washington untuk "memperbaiki" pendekatannya yang salah arah terhadap hubungan China-AS dan berhenti mencoba untuk "mengalihkan perhatian dari masalah domestiknya" dengan meledakkan "hal-hal yang tidak masuk akal seperti di luar proporsi itu" .Diplomat China itu tidak merinci masalah domestik yang harus menjadi fokus AS, tetapi dia sebelumnya menyarankan bahwa Washington berusaha mengalihkan perhatian orang dari insiden kereta beracun di Ohio, yang terjadi hanya satu hari sebelum Pentagon mengirim F-22. jet tempur untuk menghancurkan pesawat setelah melacaknya diam-diam selama lebih dari seminggu.Awal pekan ini, Wang juga mencatat bagaimana berita utama media AS telah didominasi oleh pertemuan UFO pada hari-hari setelah laporan mengejutkan oleh jurnalis investigasi pemenang Hadiah Pulitzer Seymour Hersh tentang operasi rahasia AS untuk meledakkan pipa gas Nord Stream Rusia.AS telah berhasil memulihkan puing-puing balon China untuk studi lebih lanjut, tetapi pencarian tiga UFO yang jatuh dibatalkan pada hari Sabtu, tanpa ditemukan puing-puing. Pejabat AS mengakui tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa itu adalah pesawat pengintai dari China atau negara lain, sementara sekelompok penghobi dari Illinois melaporkan salah satu balon "pico" kecilnya "hilang dalam aksi".[IT/r]