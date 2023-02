Seymour Hersh: Bertaruh pada Kemenangan Ukraina adalah 'Bunuh Diri' 

IslamTimes - AS dan sekutunya seharusnya berusaha untuk mencapai kesepakatan dengan Moskow karena keyakinan mereka bahwa Ukraina dapat memenangkan konflik melawan Rusia adalah "bunuh diri," kata jurnalis investigasi ikonik Amerika, Seymour Hersh.

Barat bahkan tidak menginginkan Kiev di NATO karena masalah korupsi, kata jurnalis pemenang Hadiah Pulitzer ituBerbicara dalam wawancara YouTube dengan outlet Consortium News pada hari Jumat (17/2), Hersh menuduh pemerintahan Biden membuat "begitu banyak kesalahan buruk", menambahkan bahwa "tidak mungkin untuk percaya betapa bodohnya kepemimpinan ini."“Sungguh bunuh diri untuk berpikir Anda dapat memenangkan perang itu, bahwa Ukraina dapat memenangkan perang [melawan Rusia]. Terlalu banyak korupsi. Itu adalah keputusan yang sangat, sangat buruk. Kita seharusnya mendorong perdamaian, kita seharusnya membuat kesepakatan,” tegas mantan pemenang Hadiah Pulitzer itu.Presiden AS Joe Biden pada dasarnya "menghancurkan NATO di Eropa" dengan memberi tahu sekutu bahwa dia mendukung Ukraina dengan "pemerintahannya yang benar-benar korup," tambah Hersh. Wartawan itu juga menunjukkan bagaimana Kiev memuliakan Stepan Bandera, "pro-Nazi hebat yang membunuh orang Yahudi secara gila-gilaan selama Perang Dunia II."“Bodoh untuk tidak segera meyakinkan pemerintah Rusia bahwa kami tidak tertarik menjadikan Ukraina sebagai anggota NATO,” kata Hersh, merujuk pada kekhawatiran yang sudah lama ada di Moskow. “NATO toh tidak menginginkan Ukraina karena korupsi.”Hersh baru-baru ini menerbitkan laporan mengejutkan yang menuduh AS menyabotase pipa Nord Stream tahun lalu. Dia mengutip sumber informasi yang menjelaskan bahwa bahan peledak ditanam di dasar Laut Baltik oleh penyelam Angkatan Laut AS dengan kedok latihan NATO pada Juni 2022. Bahan peledak itu diledakkan pada akhir September, membuat pipa, yang dibangun untuk pengiriman Gas Rusia ke Eropa melalui Jerman, tidak bisa dioperasikan.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, serta Wakil Menteri Urusan Politik Victoria Nuland dan Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan, semuanya "sangat hawkish," menurut wartawan tersebut. Ketiganya “mendorong Biden dengan sangat keras” untuk melanjutkan sabotase karena “mereka telah lama membenci [Presiden Rusia Vladimir] Putin. Ini hampir bersifat pribadi, saya kira,” klaim Hersh.Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS Adrienne Watson mencap laporan bom Hersh sebagai "fiksi yang benar-benar palsu dan lengkap." Wartawan itu telah menjanjikan lebih banyak pengungkapan tentang bagaimana pipa itu diledakkan.[IT/r]