Blinken: China 'Mempertimbangkan' Memberi 'Bantuan Mematikan' pada Rusia 

IslamTimes - Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah memperingatkan China tentang konsekuensi jika China memberikan senjata ke Rusia.

Dia mengatakan China "sangat mempertimbangkan" untuk memberi Rusia senjata dalam konfliknya dengan Ukraina, yang menerima persenjataan berat dari AS dan sekutunya.Blinken, yang bertemu dengan rekannya dari China Wang Yi di sela-sela Konferensi Keamanan Munich tahunan pada hari Sabtu, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan NBC News bahwa dia menjelaskan kepada Wang bahwa "akan menimbulkan konsekuensi serius dalam hubungan kita." Wawancara akan ditayangkan pada hari Minggu."Ada berbagai jenis bantuan mematikan yang setidaknya mereka pertimbangkan untuk diberikan, termasuk senjata," kata Blinken, menambahkan bahwa Washington akan segera merilis rincian lebih lanjut.“China sedang mencoba untuk mendapatkan keduanya,” kata Blinken, The Hill melaporkan. “Di depan umum, mereka menampilkan diri sebagai negara yang berjuang untuk perdamaian di Ukraina. Tapi secara pribadi, seperti yang saya katakan, kita telah melihat selama beberapa bulan terakhir ini penyediaan bantuan tidak mematikan yang langsung membantu dan mendukung upaya perang Rusia.”Dia juga mengklaim bahwa Beijing sedang mempertimbangkan untuk memberikan "dukungan material untuk upaya perang Rusia yang akan berdampak mematikan."Namun, petinggi AS juga mengatakan bahwa China belum memberikan bantuan mematikan ke Rusia.“Kami melihat China mempertimbangkan hal ini. Kami belum melihat mereka melewati batas itu, ”katanya. "Jadi, saya pikir penting bagi kita untuk memperjelas, seperti yang saya lakukan malam ini dalam pertemuan saya dengan Wang Yi, bahwa ini adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan kita."“Saya memperjelas pentingnya tidak melewati batas itu dan fakta bahwa itu akan memiliki konsekuensi serius pada hubungan kita sendiri, sesuatu yang tidak kita perlukan di atas insiden balon yang melibatkan China,” tambah Blinken."(Menteri) cukup blak-blakan dalam memperingatkan tentang implikasi dan konsekuensi dari China memberikan dukungan material kepada Rusia atau membantu Rusia dengan penghindaran sanksi sistematis," kata seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri, berbicara dengan syarat anonimitas.Ini terjadi terlepas dari kenyataan bahwa Amerika Serikat telah memberi Ukraina senjata puluhan miliar dolar sejak Rusia meluncurkan kampanye militer melawan negara itu karena takut Washington dan sekutunya menggunakan Ukraina untuk membuat Rusia tidak stabil.Produsen senjata AS mendapat untung dari perang Ukraina dengan Rusia, dengan peningkatan besar-besaran dalam pesanan pengadaan persenjataan AS yang dialokasikan untuk militer Ukraina, menurut sebuah laporanPejabat militer AS mengatakan bahwa Pentagon mendapatkan lebih banyak permintaan untuk senjata, termasuk sistem roket multi-peluncuran berteknologi tinggi yang telah berhasil digunakan pasukan Ukraina terhadap depot amunisi Rusia dan pasokan lainnya, The Associated Press melaporkan.Pentagon telah memasok persenjataan dan amunisi dalam jumlah besar ke Ukraina. Militer AS juga telah mengkonfirmasi pengiriman rudal anti-radar Amerika ke Ukraina dalam upaya memfasilitasi penargetan sistem radar Rusia oleh pesawat tempur Ukraina.Penjualan senjata yang disetujui Amerika Serikat ke Sekutu NATO meningkat secara dramatis pada tahun 2021, dibandingkan dengan tahun 2022, karena perang antara Rusia dan Ukraina mendorong negara-negara anggota untuk membeli lebih banyak senjata.Menurut beberapa perkiraan, pengeluaran militer oleh Amerika Serikat dan sekutunya tumbuh pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak akhir Perang Dunia Kedua.Menurut analisis Majalah Kebijakan Luar Negeri, jumlah dan nilai tunai penjualan senjata yang disetujui oleh Amerika Serikat kepada sekutu NATO-nya hampir dua kali lipat pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021.