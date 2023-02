AS Menanggapi Tuduhan Sabotase Nord Stream

IslamTimes - Amerika Serikat tidak terlibat dalam sabotase yang merusak pipa Nord Stream tahun lalu, kata John Kirby dari Dewan Keamanan Nasional Washington kepada Fox News pada hari Minggu (19/2).

Juru bicara Pentagon John Kirby membantah terlibat dalam ledakan tersebut setelah laporan Seymour Hersh“Itu cerita yang benar-benar salah,” katanya, mengacu pada laporan Februari oleh jurnalis pemenang Penghargaan Pulitzer Seymour Hersh, yang menuduh bahwa Gedung Putih berada di balik serangan 26 September terhadap infrastruktur yang mengangkut gas alam dari Rusia ke Jerman melalui Laut Baltik."Tidak ada kebenarannya, Shannon," katanya kepada pembawa acara Fox News, Shannon Bream. “Tidak sedikit pun. Itu tidak benar. Amerika Serikat – tidak ada perwakilan Amerika Serikat – ada hubungannya dengan itu. Tidak ada apa-apa."Dalam laporan 8 Februari, Hersh mengutip sumber anonim yang mengetahui situasi tersebut yang mengatakan kepadanya bahwa AS telah bertindak bersama dengan Norwegia untuk menyabotase jaringan pipa. Langkah itu, menurut dugaan Hersh, dirancang untuk memaksa Jerman memberi Ukraina dukungan militer dan keuangan selama konfliknya dengan Rusia."Ini benar-benar cerita bohong. Tidak ada kebenarannya, Shannon. Tidak sedikit pun. Itu tidak benar." – Juru bicara NSC John Kirby dengan tegas menyangkal cerita Seymour Hersh yang menuduh keterlibatan AS dalam meledakkan pipa Nord Stream pic.twitter.com/fgD2vSyZKd— Aaron Rupar (@atrupar) 19 Februari 2023Hersh juga menulis bahwa alat peledak telah ditempatkan di bawah pipa gas Rusia oleh Angkatan Laut AS, dengan dukungan dari operator Norwegia, pada Juni 2022 dengan kedok latihan militer.Dia menambahkan bahwa keputusan untuk melakukannya dibuat oleh Presiden Joe Biden setelah sembilan bulan berdiskusi dengan pejabat keamanan nasional AS. Pada awal Februari 2022, Biden bersumpah untuk "mengakhiri" jalur pipa Nord Stream 2 jika Rusia akan memulai konflik dengan Ukraina.Penolakan Kirby atas tuduhan Hersh muncul beberapa hari setelah Beijing mengajukan pertanyaan tentang kemungkinan peran Washington dalam ledakan pipa.“Mengapa AS mengubah nada tingginya untuk menuntut penyelidikan atas ledakan Nord Stream tetapi menjadi diam setelah pengungkapan jurnalis AS Seymour Hersh?” Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin bertanya pada hari Jumat.Pada hari Kamis, Duma Negara, majelis rendah parlemen Rusia, memilih untuk mengajukan banding ke Dewan Keamanan PBB untuk membuka penyelidikan atas sabotase tersebut. Moskow juga telah meminta pertemuan Dewan Keamanan pada 22 Februari untuk membahas serangan pipa tersebut.[IT/r]