Kelompok Bantuan MSF Mengeluarkan Seruan Mendesak untuk Suriah yang Dilanda Gempa

IslamTimes - Doctors Without Borders (MSF) telah menyerukan peningkatan segera bantuan kemanusiaan ke Suriah barat laut, menyusul gempa dahsyat yang melanda negara Arab itu pada 6 Februari.

Organisasi non-pemerintah kemanusiaan yang berbasis di Jenewa mengajukan permohonan pada hari Minggu, karena jumlah korban tewas akibat gempa berkekuatan 7,8 yang melanda Turki dan Suriah pada 6 Februari telah melampaui 46.000."Peningkatan volume pasokan yang mendesak diperlukan untuk menyesuaikan skala krisis kemanusiaan," kata MSF, seraya menambahkan bahwa pasokan "saat ini gagal untuk menyamai volume pra-gempa."Hakim Khaldi, kepala misi MSF di Suriah, juga mengatakan, “Bantuan saat ini mengalir dalam jumlah yang dapat diabaikan.” Dia mengatakan kelompok amal telah mengosongkan stok daruratnya dalam tiga hari.MSF telah mengirimkan konvoi 14 truk yang sarat dengan bantuan darurat, termasuk tenda dan perlengkapan musim dingin, ke Suriah. Konvoi telah tiba melalui penyeberangan al-Hammam di distrik Afrin di barat laut Suriah."Pengiriman diatur di luar mekanisme kemanusiaan lintas batas PBB," kata kelompok bantuan itu.MSF juga mengatakan bahwa “menurut data PBB, lima hari setelah gempa, hanya 10 truk telah memasuki" daerah yang dikuasai teroris di Suriah melalui Penyeberangan Perbatasan Bab al-Hawa dari Turki."Dalam 10 hari setelah gempa, jumlah truk yang melintasi perbatasan ke barat laut Suriah lebih rendah dari jumlah rata-rata mingguan pada 2022," katanya.Penyeberangan Perbatasan Bab al-Hawa, yang terletak di perbatasan Suriah-Turki, saat ini merupakan satu-satunya cara bantuan PBB dapat menjangkau warga sipil di Suriah yang dilanda perang.Pada hari Senin, Presiden Suriah Bashar al-Assad memutuskan untuk membuka dua titik penyeberangan lagi di perbatasan Turki untuk memungkinkan lebih banyak bantuan ke daerah yang dilanda gempa di barat laut negara itu.Sejak gempa, PBB telah mengirimkan lebih dari 170 truk bantuan ke barat laut Suriah.PBB mengatakan sebuah kelompok anti-pemerintah yang telah ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh masyarakat internasional mencegah pengiriman bantuan ke daerah-daerah yang dilanda gempa di bagian utara Suriah.Saat upaya penyelamatan berlanjut di Suriah yang dilanda perang menyusul gempa bumi besar di sana, seruan semakin meningkat bagi AS dan sekutunya untuk mencabut sanksi mereka, yang menghambat upaya bantuan internasional di negara tersebut.Suriah telah menjadi sasaran sanksi AS sejak 1979. Sejak awal krisis pada 2011, AS dan sekutu Baratnya secara dramatis memperketat sanksi ekonomi dan pembatasan terhadap negara Arab tersebut.Sanksi AS diintensifkan dengan disahkannya Undang-Undang Caesar pada 2019, yang menargetkan setiap individu dan bisnis yang berpartisipasi dalam upaya rekonstruksi di Suriah baik secara langsung maupun tidak langsung.[IT/r]