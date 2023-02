Ribuan Orang di AS Memprotes Pendanaan Perang Ukraina, Menyerukan Pembubaran NATO

IslamTimes - Demonstrasi terbesar diadakan di Lincoln Memorial di Washington, DC, tempat yang secara simbolis penting bagi para aktivis politik Amerika, ketika orang-orang berpartisipasi dalam rapat umum nasional 'Rage Against the War Machine'.

Para pengunjuk rasa pada rapat umum tersebut, yang memegang plakat anti-perang, menyerukan pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina, diakhirinya pendanaan AS dan bantuan militer ke Kiev, dan mengalihkan anggaran Pentagon untuk mendanai berbagai kebutuhan dalam negeri.Para pengunjuk rasa anti-perang juga menuntut pembubaran aliansi militer NATO, menyalahkannya atas kengerian perang di seluruh dunia.Nick Brana dari "Partai Rakyat" dan Angela McArdle dari Partai Libertarian, yang memoderasi rapat umum nasional, menggambarkan acara tersebut sebagai kesempatan oleh penyelenggara dan pembicara dari seluruh spektrum politik Amerika Serikat untuk "menyatukan" "kiri dan kanan” dan mengakhiri perang di Ukraina.Wartawan dan penulis pasifis Chris Hedges menyampaikan salah satu pidato utama di acara tersebut.Wartawan pemenang Hadiah Pulitzer, yang menjadi koresponden asing selama lima belas tahun untuk The New York Times, di mana dia menjabat sebagai Kepala Biro Timur Tengah dan Kepala Biro Balkan untuk surat kabar tersebut, mengatur platform untuk pembicara "kiri-kanan" yang terkenal yang akan menindaklanjuti dalam pertemuan nasional.Anggota Kongres AS veteran dan mantan kandidat presiden untuk Partai Libertarian, Ron Paul adalah salah satu pembicara yang berbicara di rapat umum tersebut, menyatakan bahwa cara "sederhana" untuk menghentikan perang adalah dengan "mengakhiri Fed!" – dan untuk tidak mengirim orang berperang kecuali mereka memilihnya.“Jika Anda tidak dapat mencetak uang, Anda tidak dapat memungut pajak dengan merendahkan mata uang dan mencuri kekayaan dari orang-orang, menakuti kelas menengah dan orang miskin karena merekalah yang benar-benar membayar untuk ini, Anda tidak dapat berperang,” kata Paul .“Mengapa orang-orang pergi berperang?” Paul bertanya, menjawab dirinya sendiri bahwa, "Jika Anda pikir Anda harus berperang - pilihlah dan pastikan pemungutan suara dilakukan oleh orang-orang antara 8 dan 24. Ini adalah kelompok yang paling banyak dihukum."Mantan anggota Kongres AS dan kandidat presiden, Tulsi Gabbard, juga berbicara, mengingatkan orang banyak tentang apa yang menyebabkan dia mencalonkan diri pada tahun 2020, dan bagaimana “tidak ada kandidat lain yang mau berbicara tentang bahaya yang akan ditimbulkan oleh Perang Dingin dan perlombaan senjata nuklir baru ini. .”“Jadi di sinilah kita. Dua tahun kemudian apa yang saya peringatkan tentang itu sekarang menjadi kenyataan. Proksi yang kita perangi melawan Rusia saat ini dapat berubah kapan saja menjadi konflik langsung antara Amerika Serikat/NATO dan Rusia,” katanya, memperingatkan bahwa “siapa pun yang memiliki sedikit akal sehat” tahu bahwa Perang Dingin dapat terjadi. setiap saat berubah menjadi perang panas melawan negara bersenjata nuklir.”“Dan inilah kegilaan dari semuanya: kita berbicara langsung di TV, kita memiliki politisi, kita memiliki orang-orang yang sangat kuat di sini di Amerika Serikat dan di seluruh dunia berbicara dengan wajah jujur tentang 'bagaimana kita akan berjuang dan menang' seolah-olah perang seperti itu bisa dimenangkan. Itu tidak bisa dimenangkan, ”katanya.Dia menambahkan bahwa "hanya ada satu tujuan untuk perang semacam itu, dan itu adalah bencana nuklir."Mantan kandidat presiden Partai Hijau Dr. Jill Stein, pembicara lain di acara tersebut, menyerukan pemotongan anggaran Pentagon yang sangat besar, dengan alasan dalam pidatonya bahwa bahkan “$100 miliar yang kami keluarkan untuk mendukung perang di Ukraina” dapat membantu negara tersebut memecahkan masalah berbagai masalah dalam negeri.“Pengeluaran militer yang mematikan ini menghabiskan sumber daya yang sangat dibutuhkan di sini: oleh 70.000 orang yang meninggal setiap tahun karena kurangnya asuransi kesehatan; untuk setengah juta tunawisma pada malam tertentu di jalanan; untuk 33 juta yang dirusak oleh hutang pelajar; 100 juta hutang medis, 22 juta anak-anak miskin dan seterusnya."Mantan anggota Kongres, Dennis Kucinich, yang berjuang untuk pencalonan Demokrat pada 2004 dan 2008, mengutip laporan mengejutkan dari jurnalis investigasi pemenang Hadiah Pulitzer Seymour Hersh untuk menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah AS.“Dalam meledakkan pipa Nord Stream, pemerintah ini telah menggunakan cara ilegal dan inkonstitusional untuk menghancurkan sumber daya energi yang dibutuhkan untuk melindungi jutaan orang di Eropa selama musim dingin, dan kemudian mengambil untung dari tindakan ilegalnya dengan menjual energi ke Eropa dengan harga empat hingga enam kali markup, ”kata Kucinich.“Kami tahu apa yang kalian masing-masing lakukan. Kami tidak akan beristirahat sampai Anda dimintai pertanggungjawaban oleh Kongres, oleh Pengadilan Kriminal Internasional, dan oleh rakyat Amerika pada pemilihan berikutnya.”Kucinich menunjukkan bahwa “bakat terbesar Gedung Putih adalah membuat misinformasi dan disinformasi untuk menumbangkan media dan menyalahgunakannya sebagai instrumen untuk menghasut rasa takut dan kebencian di antara rakyat kita, menarik perpecahan partisan di dalam negeri melalui lintas politik, dan mengobarkan kebencian kuno di luar negeri. melalui kebohongan, penipuan, operasi bendera palsu dan provokasi yang mencemarkan esensi demokrasi.”Pada satu titik, komedian dan komentator politik Jimmy Dore naik ke atas panggung.Dore dengan bercanda bertanya kepada orang banyak mengapa AS mengirimkan dana untuk membantu pemerintah Kiev yang pro-Nazi ketika simpatisan sayap kanan di negara itu berada dalam kesulitan ekonomi yang parah dan membutuhkan uang untuk membeli telur untuk bertahan hidup.“Mengapa kita mengirim uang itu ke Nazi di Ukraina ketika kita bisa mendanai Nazi di Amerika yang berjuang untuk membeli telur?”Di antara pembicara pada acara di Lincoln Memorial, yang juga termasuk Max Blumenthal dari Grayzone dan Jill Stein dari Green Party, Dore dan Paul menerima sorakan dan tepuk tangan paling banyak dari para peserta.Demonstrasi serupa juga diadakan di Bath dan Westbrook, Maine untuk memprotes miliaran dolar yang dikeluarkan AS untuk mempersenjatai Ukraina guna melawan Rusia.Kelompok perdamaian dan penyelenggara unjuk rasa lainnya juga menyerukan pembubaran organisasi NATO pimpinan AS dan pemotongan anggaran militer AS.Lisa Savage, salah satu penyelenggara protes dan mantan kandidat Senat AS mengatakan AS seharusnya tidak menghabiskan miliaran dolar untuk mempersenjatai Ukraina ketika ada masalah mendesak yang harus diurus orang Amerika di dalam negeri."Kami tidak sepenuhnya mendanai pendidikan dan kami tidak memiliki perawatan kesehatan universal, tetapi kami memiliki miliaran untuk dikirim ke Ukraina," bantahnya.Savage menyamakan konflik Rusia-Ukraina saat ini dengan Perang Dunia III dan memperingatkan bahwa hal itu bahkan dapat memicu konfrontasi nuklir.Para pengunjuk rasa di aksi unjuk rasa memegang tanda, bendera, dan spanduk di persimpangan Rute 1 yang sibuk di Bath yang dilalui pengendara.[IT/r]