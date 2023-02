Beijing: Washington 'Mengipasi Api' di Ukraina

Wang Wenbin - Chinese Foreign Ministry spokesman

IslamTimes - Juru bicara kementerian luar negeri China Wang Wenbin membalas tuduhan Washington bahwa Beijing sedang mempertimbangkan untuk memberikan "dukungan mematikan" bagi Moskow di Ukraina. Diplomat itu mengatakan AS tidak dalam posisi untuk memberi tahu China apa yang harus dilakukan.

“AS, bukan China, yang telah menuangkan senjata ke medan perang,” kata diplomat itu pada konferensi pers reguler pada hari Senin (20/2). Dia menambahkan bahwa, tidak seperti Washington, Beijing telah “mendukung pembicaraan untuk perdamaian” sejak awal konflik Ukraina.Pada hari Minggu (19/2), Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengklaim dalam sebuah wawancara dengan CBS bahwa Washington memiliki informasi bahwa China "mempertimbangkan untuk memberikan dukungan mematikan" ke Rusia. Dia menekankan bahwa keputusan seperti itu akan memiliki "konsekuensi serius" bagi hubungan dengan Beijing.Itu diikuti oleh komentar dari utusan AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, yang mengatakan kepada CNN bahwa Washington akan memandang China mengirim senjata ke Rusia sebagai "garis merah".AS, sementara itu, telah mengirimkan bantuan militer senilai miliaran dolar ke Kiev, termasuk tank tempur utama.Pekan lalu, Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan kepada Konferensi Keamanan Munich bahwa negaranya telah mengerjakan proposal perdamaian untuk konflik Ukraina – yang mungkin ditentang oleh “beberapa kekuatan”, tambahnya. Mereka yang menyerukan untuk melanjutkan pertempuran yang “tidak peduli dengan hidup dan mati orang Ukraina,” dia memperingatkan.Wang Wenbin menambahkan pada hari Senin bahwa Beijing berpegang teguh pada prinsipnya dan "berkomitmen untuk mempromosikan pembicaraan damai" dalam "peran konstruktif."Hubungan antara Beijing dan Washington telah menurun secara signifikan sejak AS menembak jatuh apa yang diklaimnya sebagai "balon pengintai" China di wilayah udara Amerika pada 4 Februari. China - yang menyebut reaksi itu sebagai "tidak masuk akal" dan "histeris" - membantah tuduhan tersebut. bersikeras bahwa balon itu adalah pesawat sipil yang terutama digunakan untuk keperluan meteorologis, yang telah tertiup angin kencang.Taiwan tetap menjadi isu hangat antara Washington dan Beijing, dengan kedua belah pihak melakukan latihan militer reguler dan secara bertahap lebih besar di wilayah tersebut. Komandan semua pasukan militer AS di Indo-Pasifik, Laksamana John Aquilino, mengatakan kepada Washington Post pada hari Minggu bahwa situasi di Laut China Selatan “mungkin yang paling berbahaya dalam 30 tahun.”[IT/r]