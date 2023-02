Tentang Persamaan Baru Sayyid Nasrallah, atau "Yang Tak Terbayangkan"

IslamTimes - Apa yang dinyatakan Sekjen Hizbullah kepada dunia untuk memperingati para pemimpin partai yang jatuh minggu lalu bukanlah ancaman. Itu lebih dari itu, terutama ketika kita menangani latar belakang, signifikansi, dan dampaknya.

“Dia yang ingin menjerumuskan Lebanon ke dalam kekacauan atau keruntuhan, harus mengharapkan hal yang tak terbayangkan dari kita, dan waktu akan menjawabnya…”Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyed Hasan Nasrallah, 16 Februari 2023Deklarasi Sayyid Nasrallah Kamis lalu (16 Februari) adalah persamaan baru, ditambah dengan 'Perang Persamaan' yang telah berlangsung sejak munculnya perlawanan. 'Perang persamaan' ini terungkap pada tahun 1996, saat apa yang disebut "Perjanjian April" disahkan, setelah agresi 16 hari yang dikenal oleh musuh Israel sebagai "Operasi Grapes of Wrath".Pemahaman tahun 1996 memungkinkan perlawanan memperoleh haknya untuk mempertahankan warga negara dan tanahnya dan dengan demikian membebaskan Lebanon pada tahun 2000 setelah musuh gagal meraih kemenangan.Meskipun setiap persamaan yang ditetapkan oleh Hizbullah memiliki keadaannya masing-masing, semuanya memetakan lintasan kemungkinan, dalam hal tujuan dan kinerja perlawanan di semua tingkatan. Hari ini, dan setelah perjalanan panjang peningkatan kemampuan, Hizbullah berhasil memaksakan garis merahnya pada Zionis Israel, berdasarkan prinsip "tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata".Persamaan ini termasuk 'Persamaan Tahanan' pada tahun 2004 dan 'Persamaan Pencegahan Besar', yang merupakan hasil dari 'Kemenangan Ilahi' setelah perang 33 hari pada bulan Juli 2006. Persamaan lain dapat ditambahkan ke daftar. Pada tahun 2019, Hizbullah menyatakan bahwa setiap serangan terhadap fasilitas atau individunya di Lebanon atau Suriah akan ditanggapi dengan tanggapan yang sama. 'Perang Persamaan' belum berakhir di sini, karena juga mencakup 'Persamaan Pencegah Udara', yang mencegah drone Israel menembus wilayah udara Lebanon (juga pada tahun 2019). Terakhir, 'Persamaan Karish', yang berfungsi sebagai landasan peluncuran kesepakatan maritim pada Oktober 2022, telah melindungi hak Lebanon atas sumber daya minyak dan gasnya.Dua persamaan terakhir, tidak dipaksakan sebagai akibat langsung dari konfrontasi militer, seperti persamaan lainnya. Sebaliknya, mereka mencegah potensi perang. Salah satu alasan di balik kemanjuran 'Persamaan Karish' adalah pengaturan waktu Sayyed Nasrallah yang halus. Hezbollah S.G. menyatakan persamaan ini pada saat kebutuhan mendesak akan stabilitas di wilayah yang kaya sumber daya mengingat keadaan internasional saat ini. Selanjutnya, semua menyadari, musuh dan teman, bahwa pihak perlawanan Lebanon memiliki sejumlah besar kartu liar dan tahu cara memainkannya.'Persamaan Karish', sementara itu, meredakan ketegangan dan mencapai pencapaian nasional yang besar, kesepakatan maritim, sambil menyelamatkan negara dari konfrontasi militer yang merugikan. Persamaan yang disebutkan di atas mewakili titik balik penting dalam mengumpulkan kekuatan melawan semua musuh, tidak hanya musuh Israel. Akibatnya, Hizbullah berakhir dalam keadaan yang memungkinkannya mengekang musuhnya secara ketat dan memaksakan persyaratannya sejauh ini.Pada 27 Oktober 2022, kesepakatan maritim diselesaikan. Perlawanan tetap optimis dengan hati-hati, dengan mempertimbangkan kemungkinan penundaan yang tinggi dalam proses pengeboran minyak dan gas karena beberapa keadaan, terutama kelumpuhan politik di Lebanon.Dan itulah yang sebenarnya terjadi: Masa jabatan mantan Presiden Michel Aoun berakhir pada akhir Oktober, karena pemerintahan Perdana Menteri Najib Mikati berstatus caretaker. Kekosongan kekuasaan kemudian diikuti oleh pertarungan yudisial yang disponsori AS pada bulan Januari antara Hakim Investigasi untuk Ledakan Pelabuhan Beirut 2020 Tarek Bitar dan Jaksa Penuntut Umum dari Hakim Kasasi Ghassan Oweidat.Ketegangan terbaru meningkatkan ancaman kekacauan total yang merupakan akibat normal dari tekanan ekonomi, keuangan, dan sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak 2019. Meskipun alasan di balik krisis ekonomi di negara tersebut terkait dengan keadaan internal yang terkenal, penyebab utamanya adalah blokade AS dan tekanan terus-menerus untuk mencegah apa yang akan meredakan ketegangan.Hizbullah menyadari sepenuhnya bahwa negara berada di ambang 'pertikaian sipil', yang bertujuan untuk memaksa pihak perlawanan menerima kompromi tertentu terkait identitas presiden, struktur negara, dan pembentukan pemerintahan. Menurut sebuah laporan yang dirilis oleh surat kabar Lebanon “Al-Akhbar,” Hizbullah mengetahui bahwa Washington baru-baru ini merekrut mata-mata untuk membuat bom molotov dengan tujuan untuk menargetkan institusi publik. Laporan Al-Akhbar bersinggungan dengan laporan lain yang dirilis oleh media bahwa AS berniat untuk membongkar lembaga negara yang tersisa sebagai bagian dari skema kekacauan yang sama. Di sini perlu diingat peringatan sebelumnya oleh Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Timur Dekat, Barbara Leaf, bahwa "Lebanon terbuka untuk semua skenario, termasuk disintegrasi negara sepenuhnya.""Pertemuan Lima Arah Paris" membuktikan apa yang telah dikonfirmasi: AS setuju dengan empat negara lainnya (Arab Saudi, Prancis, Mesir, dan Qatar) tentang perlunya memberikan tekanan lebih lanjut pada kekuatan Lebanon untuk memilih presiden baru. Sementara itu, Saudi dan Qatar dilaporkan menuntut agar pernyataan akhir mengandung indikasi yang jelas bahwa masyarakat internasional akan menjatuhkan sanksi kepada siapapun yang menghalangi pemilihan presiden yang akan datang. Menurut laporan tersebut, permintaan Saudi-Qatar ditolak oleh Prancis, karena AS tetap diam sampai pihak Mesir ikut campur untuk meredakan ketegangan selama pertemuan yang kemudian ditunda tanpa mengeluarkan pernyataan.Menghadapi skema ini, pendekatan Hizbullah mengandalkan menetralkan tekanan AS dalam upaya untuk mengurangi dampaknya terhadap Lebanon dengan menyatakan persamaan terakhir: Kekacauan di Lebanon berarti kekacauan di seluruh wilayah.“Di sini perlu, untuk memperkenalkan faktor baru pada aturan permainan, sebuah langkah yang dapat memberikan jalan keluar politik awal dari krisis,” pakar strategis, Dr. Hossam Matar mengomentari persamaan yang dinyatakan oleh Sayyid Nasrallah.Jadi ini waktu yang halus lagi. Kawasan ini terus membutuhkan stabilitas, terutama di daerah yang kaya sumber daya karena konflik di Ukraina masih memuncak. Di sini, 'persamaan Karish' muncul sebagai kartu as: entitas Zionis telah mulai mengekstraksi gas dari pantai Palestina, dan setiap serangan di sana akan menghalangi dan berarti semuanya kembali ke titik awal.