Putin: Barat Tidak Peduli Siapa yang Digunakan untuk Melawan Rusia, Perjanjian Nuklir dengan AS Ditangguhkan

IslamTimes - Barat telah memilih untuk mengabaikan cengkeraman ideologi neo-Nazi otoritas Ukraina karena tidak peduli siapa yang didukungnya dalam perang melawan Rusia, kata Presiden Vladimir Putin pada hari Selasa (21/2).

Berbicara dalam pidato tahunannya di Majelis Federal, badan legislatif utama Rusia, Putin mengatakan "memalukan" melihat bagaimana pasukan Ukraina yang dikerahkan melawan Rusia secara luas menggunakan chevron dan perlengkapan yang terkait dengan unit Nazi Jerman."Neo-Nazi Ukraina tidak merahasiakan ahli waris siapa yang mereka anggap sebagai diri mereka sendiri," katanya. Putin melanjutkan dengan menunjukkan bahwa “mengejutkan bahwa tidak ada pembuat keputusan Barat yang melihat itu. Mengapa? Karena… mereka tidak peduli.” Barat tidak peduli siapa yang mereka andalkan untuk melawan Rusia, kata presiden.Secara khusus, presiden Rusia mengacu pada sebuah dekrit yang ditandatangani oleh pemimpin Ukraina Vladimir Zelensky minggu lalu yang memberikan Brigade Penyerangan Gunung Terpisah ke-10 nama 'Edelweiss.' Moniker yang sama digunakan oleh Divisi Gunung ke-1 Nazi Jerman, yang terkenal karena banyak kejahatan perang selama Perang Dunia II.Pekan lalu, Associated Press juga merilis serangkaian foto yang konon memperlihatkan tentara Ukraina di garis depan di Donbass. Salah satu gambar menggambarkan seorang anggota militer mengenakan lencana Wahhabi Daesh [singkatan bahasa Arab untuk “ISIS” / “ISIL”] di lengannya.Di tempat lain dalam pidatonya, Putin mengatakan, “Rusia terbuka untuk dialog yang konstruktif dengan Barat dan menawarkan untuk mengerjakan sistem keamanan bersama selama bertahun-tahun, tetapi Barat menolak dialog tersebut dan mempersiapkan Kiev untuk melancarkan perang besar dan mengambil keuntungan dari Perjanjian Minsk untuk mempersenjatai itu.”“Semakin besar jangkauan senjata yang mencapai Ukraina, semakin kita harus menghilangkan ancaman dari tanah kita…Barat memulai perang, dan kita menggunakan kekuatan untuk menghentikannya,” tambah Putin.Dia melanjutkan dengan mengatakan: "Tidak mungkin mengalahkan Rusia di medan perang, dan kami akan menangani dengan tepat sehubungan dengan mengubah konflik di Ukraina menjadi konfrontasi global."Selain itu, Presiden Rusia mencatat bahwa Moskow tidak akan keluar dari Perjanjian START Baru, tetapi untuk sementara menarik diri.Menjelaskan keputusan tersebut, Putin mencatat bahwa perjanjian tersebut awalnya dibuat dalam keadaan yang sangat berbeda, ketika Rusia dan AS tidak menganggap satu sama lain sebagai musuh. Sekarang, bagaimanapun, menurut presiden, AS tidak hanya mengeluarkan ultimatum ke Rusia, tetapi NATO sendiri pada dasarnya telah mengajukan permohonan untuk menjadi bagian dari perjanjian itu juga.Anggota blok sekarang menuntut pemeriksaan fasilitas strategis Rusia, kata Putin, mencatat bahwa permintaan Moskow untuk memeriksa fasilitas nuklir Barat di bawah perjanjian itu secara sistematis ditolak hanya dengan penjelasan formal atas penolakan tersebut.Putin mencatat bahwa AS terus bersikeras mempertahankan hegemoni, sementara mitra NATO-nya secara terbuka mengakui bahwa mereka ingin menimbulkan kekalahan strategis di Rusia.“Rusia tidak bisa mengabaikan ini. Kita tidak bisa membiarkan diri kita mengabaikan ini,” katanya.Perjanjian START Baru awalnya ditandatangani pada tahun 2010 oleh Presiden Barack Obama dan Dmitry Medvedev saat itu, dan bertujuan untuk mengurangi setengah dari jumlah peluncur rudal nuklir strategis yang dikerahkan di seluruh dunia. Di bawah perjanjian itu, kedua negara seharusnya mengizinkan pihak lain melakukan inspeksi dalam jumlah terbatas per tahun untuk memverifikasi kepatuhan terhadap perjanjian tersebut. Kecuali diperpanjang, perjanjian itu akan berakhir pada 2026.[IT/r]