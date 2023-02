NATO Bereaksi setelah Moskow Membekukan Kesepakatan Nuklir 

IslamTimes - Rusia harus mempertimbangkan kembali keputusannya untuk menangguhkan perjanjian kontrol senjata nuklir START Baru dengan AS, kata Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg.

Ini terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa Moskow menarik diri dari perjanjian nuklir terakhir yang tersisa dengan Washington pada Selasa (21/2) pagi.“Saya menyesali keputusan Rusia untuk menangguhkan partisipasinya dalam program New START,” kata Stoltenberg dalam konferensi pers. “Lebih banyak senjata nuklir dan lebih sedikit kontrol senjata membuat dunia lebih berbahaya,” tambah kepala NATO itu. “Itulah mengapa saya meminta Rusia hari ini untuk mempertimbangkan kembali keputusannya.”Perjanjian START Baru membatasi jumlah hulu ledak dan cara pengirimannya, serta memungkinkan inspeksi persenjataan nuklir masing-masing.Perjanjian 2010, yang ditandatangani oleh presiden AS dan Rusia saat itu Barack Obama dan Dmitry Medvedev, menggantikan perjanjian START pertama yang dibuat oleh AS dan Uni Soviet pada tahun 1991.Moskow dan Washington memperpanjang New START selama lima tahun pada 2021, ketika hubungan antara kedua kekuatan sudah tegang. Hubungan itu mencapai titik terendah baru setelah Rusia meluncurkan operasi militer di Ukraina Februari lalu dan AS, bersama dengan anggota NATO lainnya, mulai memasok senjata ke Kiev.Pada akhir Januari, Washington menuduh Moskow melanggar perjanjian dengan menolak melakukan inspeksi. Pada hari Selasa, Putin mengklaim bahwa Barat terlibat langsung dalam membantu Ukraina melakukan serangan pesawat tak berawak di lapangan terbang Rusia yang menampung pembom berkemampuan nuklir jarak jauh.Menurut presiden, permintaan Rusia untuk inspeksi yang diatur dalam perjanjian telah diabaikan atau ditolak. Dia mengatakan tidak masuk akal untuk mematuhi perjanjian START Baru lagi dalam keadaan seperti itu.[IT/r]