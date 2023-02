Komandan Pasukan Quds: Rencana AS di Asia Barat Telah Digagalkan

IslamTimes - Menyoroti peran berpengaruh Revolusi Islam di kawasan dan dunia, Komandan Garda Revolusi Islam [IRG] Brigjen Pasukan Quds Esmail Ghaani mengatakan front perlawanan telah menggagalkan rencana besar AS untuk mengubah situasi di Asia Barat.

Dalam pidatonya kepada Majelis Pakar di Tehran pada hari Rabu (22/2), Jenderal Ghaani mengatakan Revolusi Islam terus maju dengan kuat dan telah menjadi sumber pengaruh di kawasan dan dunia terlepas dari permusuhan yang ditunjukkan oleh musuh, terutama oleh AS dan rezim Zionis.Menunjuk pada pengakuan mantan presiden AS bahwa Washington menghabiskan 7 triliun dolar di Afghanistan dan kehilangan setidaknya 7.000 pasukan, komandan tertinggi mengatakan apa yang menyebabkan kegagalan AS adalah budaya Republik Islam dan Revolusi Islam.Dia mencatat bahwa AS memutuskan untuk mengubah strateginya bekerja sama dengan sejumlah negara kawasan dan menciptakan kelompok teroris Daesh [bahasa Arab untuk 'ISIS/ISIL'] sebagai salinan palsu dan model front perlawanan yang menyimpang dengan tujuan mengubah kondisi regional yang mendukung Washington, tetapi upaya yang dilakukan oleh mendiang komandan Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani dan rekan-rekannya, yang menunjukkan budaya perlawanan dan Revolusi Islam yang sebenarnya, menggagalkan plot utama Amerika.Jenderal Ghaani menggambarkan pembunuhan Letnan Jenderal Soleimani oleh Amerika sebagai awal dari tahap baru aktivitas permusuhan melawan Revolusi Islam yang mencakup perang hibrida dengan perang ekonomi dan media.Saat ini, budaya perlawanan telah menjadi fenomena global yang telah menggagalkan hegemoni dunia, pungkas Panglima Pasukan Quds.Dalam sambutannya pada Februari 2022, Pemimpin Revolusi Islam Imam Sayyid Ali Khamenei mengatakan AS terpukul dari tempat yang tidak pernah diperhitungkannya, mencatat bahwa presiden AS sebelumnya dan petahana telah mempermalukan negara mereka lebih dari sebelumnya.[IT/r]