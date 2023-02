Pentagon Merilis Selfie Pilot AS di Atas Balon Mata-Mata China

IslamTimes - Pentagon telah merilis foto selfie yang diambil oleh pilot pesawat mata-mata U2 yang meluncur di langit di atas balon mata-mata China saat militer AS mengejar dan menembaknya di lepas pantai Carolina Selatan awal bulan ini. Gambar tersebut dengan jelas menunjukkan bola balon berwarna putih keperakan yang misterius dengan panel yang menjuntai di bawahnya dan, entah dimaksudkan secara artistik atau tidak, pemandangan yang mencolok dari bayangan pesawat AS yang dilemparkan ke balon.



Gambar itu diambil oleh penerbang di dek penerbangan saat balon memasuki wilayah udara di atas benua AS di ketinggian. Selfie pertama kali dilaporkan oleh CNN.



Balon mata-mata terlihat oleh publik di atas Montana dan dilacak oleh otoritas AS saat bergerak melintasi negara, menyebabkan keretakan diplomatik antara AS dan China.



Ketika balon berhasil melintasi beberapa negara bagian dan menuju Samudra Atlantik, di mana militer menganggap lebih aman untuk menghancurkannya, balon itu ditembak jatuh dengan satu rudal yang ditembakkan dari jet tempur F-22 Raptor yang lepas landas dari pangkalan angkatan udara di Virginia Langley.



Puing-puing telah diambil dan sedang dianalisis.[IT/r]