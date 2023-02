Pernyataan Kemenhan dan Dukungan Angkatan Bersenjata: IRGC Telah Membongkar Kedok Amerika di Kawasan dan Dunia

IslamTimes - Kementerian Pertahanan dan Dukungan Angkatan Bersenjata menulis dalam sebuah pernyataan pada kesempatan Hari Pasdar: Pengawal Revolusi, kekuatan yang perkasa dan ilahi ini, telah menjadi duri di mata arogansi global, dan hegemoni palsu dari Persatuan. Negara itu telah rusak di kawasan dan dunia.

Kementerian Pertahanan dan Pendukung Angkatan Bersenjata mengeluarkan pernyataan dalam rangka Hari Pasdar.Teks pesan tersebut adalah sebagai berikut:Atas Nama TuhanMemilih peringatan kelahiran Imam Hussain (as) sebagai hari wali adalah salah satu acara keberuntungan yang terjadi atas inisiatif pendiri Republik Islam, Imam Khomeini (as), dan merupakan awal dari menghormati keberanian dan pengorbanan anak-anak Ruhollah yang dengan mendonorkan darahnya menciptakan budaya perlawanan dan jihad, memberi makna lain dan membuktikan bahwa membela keadilan dan kaum tertindas di dunia tidak terbatas pada batas-batas geografis.Dengan berlalunya lebih dari empat dekade sejak kemenangan Revolusi Islam, pentingnya peran IRGC dalam menjaga esensi revolusi dan mempertahankan wilayah provinsi, memperluas front perlawanan dan mendukung dunia yang tertindas. menjadi semakin jelas bagi semua orang, peran IRGC yang tak tergantikan dalam menghadapi elemen-elemen yang tertipu.Anti-revolusi di tahun-tahun pertama revolusi, kehadiran yang berwibawa, inovatif, dan tanpa pamrih dalam delapan tahun pertahanan suci dan setelah itu upaya terus menerus menuju kemajuan negara, pembangunan, kemakmuran dan merampas Iran Islam tidak disembunyikan dari siapa pun, pertahanan terkemuka dan penuh dari tempat suci dan Kesucian Ahl al-Bait (as) yang maksum, damai mereka, selama arus segala macam serangan takfiri seperti ISIS di Suriah dan Irak di bawah komando perlawanan para syuhada Haji Qasim Soleimani, serta upaya sepanjang waktu selama wabah virus korona dan memberikan bantuan dan membantu para korban bencana alam , dll. menunjukkan bahwa dalam semua masalah dan keterbatasan ini, Korps Pengawal Revolusi Islam secara kompeten siap untuk memimpin negara melalui berbagai kemacetan pertahanan militer dan keamanan, dan upaya baru-baru ini dari musuh asing dan penipu dalam negeri dalam memberikan sanksi dan serangan pengecut terhadap IRGC dan merusak citra pemuda dan upaya memasukkan nama keluarga bangsawan ini ke dalam daftar kelompok teroris menunjukkan tingginya kekeraskepalaan, keputusasaan dan ketidakberdayaan Amerika dan sekutu baratnya, yang tentu tidak akan kemana-mana.Kementerian Pertahanan dan Dukungan Angkatan Bersenjata, sambil mengucapkan selamat ulang tahun yang diberkati Imam Hussain (as) dan Hari Penjaga, serta hari lahir Hazrat Abul Fazl al-Abbas (as) dan Hari Veteran , sekali lagi mengumumkan kepada semua veteran, pengorbanan, komandan, karyawan dan keluarga Pengawal. Diketahui bahwa dengan menggunakan prestasi dan produk tercanggihnya untuk melengkapi dan mendukung angkatan bersenjata Republik Islam, terutama Korps Pengawal, selalu dipercaya bahwa kekuatan yang perkasa dan ilahi ini adalah duri di mata arogansi global dan ini dia.Penutup Amerika dipatahkan di kawasan dan dunia, dan akan ada harapan bagi yang tertindas dan tertindas di mana pun di dunia. Insya'Allah.[IT/r]