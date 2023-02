Latihan Nuklir AS-Korea Selatan Fokus pada Korea Utara

IslamTimes - Para pejabat AS dan Korea Selatan mengambil bagian dalam simulasi latihan "di atas meja" yang berfokus pada kemungkinan Korea Utara menggunakan senjata nuklir, kata Pentagon pada hari Kamis (23/2).

Korea Utara yang bersenjata nuklir meluncurkan rudal dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya tahun lalu, termasuk rudal balistik antarbenua [ICBM] yang mampu mencapai daratan AS. Pada hari Senin meluncurkan dua rudal ke Samudera Pasifik.Para pejabat AS dan Korea Selatan juga telah memperingatkan bahwa Korea Utara mungkin sedang mempersiapkan uji coba pertama perangkat nuklirnya sejak 2017.Ini adalah latihan table-top komite strategi pencegahan AS dan Korea Selatan ke-8, yang dikenal sebagai DSC TTX, dan edisi pertama sejak mereka setuju tahun lalu untuk mengadakan latihan setiap tahun."Mengingat kebijakan nuklir agresif DPRK baru-baru ini dan kemajuan dalam kemampuan nuklir, skenario [atas meja] berfokus pada kemungkinan penggunaan senjata nuklir DPRK," kata sebuah pernyataan Pentagon, menggunakan akronim nama resmi negara itu, Dewan Rakyat Demokratik. Republik Korea.Delegasi AS dan Korea Selatan memfokuskan diskusi mereka pada pencegahan Aliansi untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea dan opsi potensial untuk menanggapi penggunaan senjata nuklir DPRK, tambah pernyataan itu, tetapi tidak mengatakan secara spesifik skenario apa yang dimainkan.Kementerian pertahanan Seoul mengatakan sekutu menegaskan kembali kesiapan mereka untuk setiap ancaman nuklir Korea Utara, dan setuju untuk terus memperkuat pembagian intelijen, konsultasi krisis, perencanaan bersama, dan pelaksanaan pencegahan yang diperpanjang."Pihak AS menekankan bahwa setiap penggunaan senjata nuklir oleh Korea Utara terhadap Amerika Serikat atau sekutu dan teman-temannya tidak dapat diterima dan mengakibatkan berakhirnya rezimnya," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.Setelah latihan simulasi dilakukan di Pentagon pada hari Rabu (22/2), para pejabat dari kedua negara mengunjungi Pangkalan Kapal Selam Angkatan Laut Kings Bay di Georgia."Delegasi membahas cara terbaik untuk memanfaatkan kemampuan non-nuklir [Korea Selatan] untuk mendukung pencegahan nuklir terhadap ancaman nuklir DPRK," tambah pernyataan itu.Sejak menjabat pada bulan Mei, Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol telah mendorong untuk meningkatkan kepercayaan pada pencegahan yang diperluas Amerika - kemampuan militernya, terutama kekuatan nuklir, untuk mencegah serangan terhadap sekutunya - karena Pyongyang berusaha untuk mengamankan kapasitasnya untuk menyerang di mana saja. Amerika Serikat.Pada bulan November, Yoon memperingatkan tanggapan bersama yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan sekutu jika Korea Utara melanjutkan uji coba nuklir.[IT/r]