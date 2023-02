Anggota Kongres AS: Nuland & Blinken 'Adalah Orang Bodoh Berbahaya yang Bisa Membuat Kita Semua Terbunuh'

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan pejabat Departemen Luar Negeri Victoria Nuland "adalah orang-orang bodoh yang berbahaya yang dapat membuat kita semua terbunuh," Perwakilan Republik dari distrik Kongres ke-9 Arizona Paul Gosar memperingatkan sehubungan dengan sikap penghasut perang kedua pejabat tersebut terhadap konflik Ukraina .

Anggota Kongres dari Partai Republik turun ke Twitter untuk mendukung pernyataan baru-baru ini yang dibuat oleh kepala eksekutif platform media sosial Elon Musk."Elon benar," kata Gosar, menambahkan bahwa "Nuland dan Blinken memiliki kebencian irasional yang mengakar terhadap Rusia." Menurut Perwakilan GOP, kedua pejabat itu “berusaha melibatkan AS dalam perang dunia lain.”Dalam postingan berikutnya di Twitter, Gosar menunjukkan bahwa Nuland "bersedia mendukung kekerasan dan perang".Dia mengecam mantan asisten menteri luar negeri untuk Urusan Eropa dan Eurasia, yang pada tahun 2014 membantu mengatur kudeta yang membuat presiden Ukraina yang terpilih secara demokratis, Viktor Yanukovych, digulingkan dan diganti dengan Petro Poroshenko yang pro-Barat. Pada tahun 2014, percakapan yang bocor konon antara Nuland dan Duta Besar AS saat itu untuk Ukraina Geoffrey Pyatt mengungkapkan bahwa pejabat AS telah mendiskusikan siapa yang mereka inginkan untuk mengambil alih kekuasaan di Ukraina di antara para pemimpin oposisi."Nuland mendukung perubahan rezim di Rusia, merayakan penghancuran pipa Nord Stream oleh AS, dan menyerukan aliran senjata tanpa batas ke Ukraina," cuit Gosar.Gosar mengatakan kepada Sputnik sebelumnya bahwa Amerika Serikat harus mengadopsi resolusi baru-baru ini yang diperkenalkan oleh anggota parlemen Dewan Perwakilan AS, yang menyerukan penghentian segera bantuan AS ke Kiev dan penyelesaian damai di Ukraina.“Amerika seharusnya tidak membantu memperpanjang perang yang tidak perlu dan menambah jumlah korban. Sikap saat ini tidak dapat dipertahankan dan jalan menuju perdamaian sudah lama tertunda. Peningkatan persenjataan dan retorika selama berbulan-bulan tidak hanya membahayakan warga Rusia dan Ukraina, tetapi juga seluruh dunia. Sudah lama berlalu untuk mencari resolusi damai dan mengakhiri kematian dan kehancuran yang tidak menguntungkan yang melanda kedua negara," kata Gosar.Menanggapi posting Twitter hari Kamis oleh Gosar, para pengikutnya di internet berkomentar bahwa sudah waktunya untuk berhenti mengirim "miliaran lebih banyak uang ke Ukraina".[IT/r]